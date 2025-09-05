В «Росатоме» рассказали об укреплении ядерной триады России

«Росатом» продолжает работы по укреплению российской ядерной триады. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Ядерная триада... Мы продолжаем укреплять это преимущество», — передает слова Лихачева РИА Новости. Выступая на сессии, посвященной Северному морскому пути в рамках Восточного экономического форума, глава «Росатома» охарактеризовал ядерную триаду как ключевое конкурентное преимущество страны, которое необходимо развивать.
По словам главы «Росатома», это стратегическое направление остается одним из приоритетов в деятельности корпорации. Он подчеркнул важность сохранения и усиления данного преимущества.
Мероприятие, на котором прозвучало данное заявление, проходит в рамках десятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Форум, главной темой которого стало сотрудничество ради мира и процветания на Дальнем Востоке, собрал участников на площадке Дальневосточного федерального университета для обсуждения перспективных проектов и стратегий развития региона.
