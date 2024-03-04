В Свердловской области начали разбирать завалы после обрушения гаража больницы. Фото

04 марта 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Из-за обрушения пострадали машины скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область), где обрушилась крыша гаража на новые машины скорой помощи, начали разбирать завалы. Об этом сообщает региональный минздрав. «Сегодня проводится разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ. Подрядчики действуют очень аккуратно, чтобы не повредить машины. Удалось снять три плиты и убрать угрозу обрушения на одну из машин. Визуальный осмотр первой машины не выявил значительных повреждений. Работы продолжаются», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Точную причину обрушения потолка гаража на машины скорой установят эксперты. Фото: telegram-канал «Здоровье уральцев| Минздрав Свердловской области» Фото: telegram-канал «Здоровье уральцев| Минздрав Свердловской области»

В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область), где обрушилась крыша гаража на новые машины скорой помощи, начали разбирать завалы. Об этом сообщает региональный минздрав. «Сегодня проводится разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ. Подрядчики действуют очень аккуратно, чтобы не повредить машины. Удалось снять три плиты и убрать угрозу обрушения на одну из машин. Визуальный осмотр первой машины не выявил значительных повреждений. Работы продолжаются», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Точную причину обрушения потолка гаража на машины скорой установят эксперты.