В Свердловской области начали разбирать завалы после обрушения гаража больницы. Фото

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Крещенские купания. Курган, зима, медицинская помощь, фельдшер, скорая помошь
Из-за обрушения пострадали машины скорой помощи Фото:

В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область), где обрушилась крыша гаража на новые машины скорой помощи, начали разбирать завалы. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Сегодня проводится разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ. Подрядчики действуют очень аккуратно, чтобы не повредить машины. Удалось снять три плиты и убрать угрозу обрушения на одну из машин. Визуальный осмотр первой машины не выявил значительных повреждений. Работы продолжаются», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства.

Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Точную причину обрушения потолка гаража на машины скорой установят эксперты.

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В Центральной городской больнице Качканара (Свердловская область), где обрушилась крыша гаража на новые машины скорой помощи, начали разбирать завалы. Об этом сообщает региональный минздрав. «Сегодня проводится разбор обрушившейся части кровли гаража в Качканарской ЦГБ. Подрядчики действуют очень аккуратно, чтобы не повредить машины. Удалось снять три плиты и убрать угрозу обрушения на одну из машин. Визуальный осмотр первой машины не выявил значительных повреждений. Работы продолжаются», — говорится в посте официального telegram-канала ведомства. Вечером, 2 марта, в Качканаре обрушилась крыша гаража и раздавила две новые машины скорой медицинской помощи. Точную причину обрушения потолка гаража на машины скорой установят эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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