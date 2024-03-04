В феврале у челябинских директоров выросла зарплата

HeadHunter: в феврале зарплата челябинских директоров выросла до 99 тысяч

05 марта 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Средний доход руководителей достиг 99 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В феврале на 15% у директоров Челябинской области выросла зарплата. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в результате средний доход руководителей высшего и среднего звена достиг 99,1 тысячи рублей. «Наибольший прирост по оплате труда отметился в феврале у высшего и среднего менеджмента, составив 15%. Средний доход составил 99,1 тысячи рублей. У маркетологов в то же время зарплаты достигли 55,9 тысячи. Прирост обеспечил специалистам второе место рейтинга — плюс 13%», — заявили в HeadHunter. Средняя предлагаемая зарплата в регионе достигла 50,5 тысячи рублей. За последний месяц зимы она приросла на 3% относительно января. В числе специалистов, чьи доходы выросли выше среднего уровня, оказались, кроме руководителей и маркетологов, сотрудники спортклубов, салонов красоты и у юристов (увеличение на 11% до 49,2 и 45,2 тысячи рублей соответственно). Зарплаты у представителей сферы добычи сырья поднялись на 10% (до 81,6 тысячи), у транспортников — на 9% до уровня в 68,8 тысячи. В феврале в регионе была размещена 31 тысяча вакансий. Показатель выше января на 13%. Наибольший прирост вакансий наблюдался в сфере консалтинга (плюс 80%), страховании (рост на 27%), финансах и бухгалтерии (плюс 25%). Также количество вакансий росло в образовании, маркетинге, закупках (увеличение на 24% по каждой позиции), в среде административного персонала (плюс 18%). Аналитики HeadHunter выяснили, что в феврале проще всего было трудоустроиться в сфере розничной торговли. На одну вакансию здесь приходилось 1,4 резюме. В пятерку профобластей, где наблюдалась низкая конкуренция, вошли автобизнес (1,6 вакансии на одно рабочее место), медицина и фармацевтика (1,7 вакансии), рабочий персонал и продажи (по две вакансии), строительство, туризм и гостиницы с общепитом (по 2,1 вакансии). Среди рабочих больше всего в данный момент могут заработать автослесари. По данным «Авито Работы», их доход достиг 88,9 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В феврале на 15% у директоров Челябинской области выросла зарплата. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, в результате средний доход руководителей высшего и среднего звена достиг 99,1 тысячи рублей. «Наибольший прирост по оплате труда отметился в феврале у высшего и среднего менеджмента, составив 15%. Средний доход составил 99,1 тысячи рублей. У маркетологов в то же время зарплаты достигли 55,9 тысячи. Прирост обеспечил специалистам второе место рейтинга — плюс 13%», — заявили в HeadHunter. Средняя предлагаемая зарплата в регионе достигла 50,5 тысячи рублей. За последний месяц зимы она приросла на 3% относительно января. В числе специалистов, чьи доходы выросли выше среднего уровня, оказались, кроме руководителей и маркетологов, сотрудники спортклубов, салонов красоты и у юристов (увеличение на 11% до 49,2 и 45,2 тысячи рублей соответственно). Зарплаты у представителей сферы добычи сырья поднялись на 10% (до 81,6 тысячи), у транспортников — на 9% до уровня в 68,8 тысячи. В феврале в регионе была размещена 31 тысяча вакансий. Показатель выше января на 13%. Наибольший прирост вакансий наблюдался в сфере консалтинга (плюс 80%), страховании (рост на 27%), финансах и бухгалтерии (плюс 25%). Также количество вакансий росло в образовании, маркетинге, закупках (увеличение на 24% по каждой позиции), в среде административного персонала (плюс 18%). Аналитики HeadHunter выяснили, что в феврале проще всего было трудоустроиться в сфере розничной торговли. На одну вакансию здесь приходилось 1,4 резюме. В пятерку профобластей, где наблюдалась низкая конкуренция, вошли автобизнес (1,6 вакансии на одно рабочее место), медицина и фармацевтика (1,7 вакансии), рабочий персонал и продажи (по две вакансии), строительство, туризм и гостиницы с общепитом (по 2,1 вакансии). Среди рабочих больше всего в данный момент могут заработать автослесари. По данным «Авито Работы», их доход достиг 88,9 тысячи рублей.