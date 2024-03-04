Челябинцам нравится работа сварщика, но доход выше у автомеханика и логиста

«Авито»: среди рабочих в Челябинске лидерами по зарплатам стали автомеханики

05 марта 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

Работа сварщиком для челябинцев выглядит привлекательной Фото: Илья Московец © URA.RU Жителям Челябинска больше нравится работа сварщика и инженера, хотя зарплаты выше у автомехаников и логистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», доходы оценили по итогам января 2024 года. «Самыми привлекательными специальностями на производстве для респондентов из Челябинска стали инженеры (43%) и сварщики (28%). Но самыми высокооплачиваемыми рабочими Челябинска, по нашим данным, в январе стали автомеханики и логисты», — заявили URA.RU в пресс-службе сервиса. По информации «Авито Работы», инженеры могут рассчитывать на зарплату в 69,7 тысячи рублей, сварщики — на 75,8 тысячи. В то же время логисты зарабатывают по 78 тысяч, автомеханики — по 88,9 тысячи. Среди опрошенных 16% хотели бы работать операторами линий производства, оборудования и станков. Средняя предлагаемая зарплата на данную позицию составила 56,9 тысячи рублей. Заметно выше среднего уровня зарабатывают монтажники (78,3 тысячи) и слесари (71,7 тысячи). На обеих позициях поровну готов работать каждый десятый соискатель. Столько же желающих, 10%, нашлось у профессии механика. При этом его зарплата ниже — 64,2 тысячи рублей. Меньше остальных вакансий привлекает предложение стать водителем: в пользу данной позиции высказались всего 3%. Зарплата водителей составила 52,9 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Челябинска больше нравится работа сварщика и инженера, хотя зарплаты выше у автомехаников и логистов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Работа», доходы оценили по итогам января 2024 года. «Самыми привлекательными специальностями на производстве для респондентов из Челябинска стали инженеры (43%) и сварщики (28%). Но самыми высокооплачиваемыми рабочими Челябинска, по нашим данным, в январе стали автомеханики и логисты», — заявили URA.RU в пресс-службе сервиса. По информации «Авито Работы», инженеры могут рассчитывать на зарплату в 69,7 тысячи рублей, сварщики — на 75,8 тысячи. В то же время логисты зарабатывают по 78 тысяч, автомеханики — по 88,9 тысячи. Среди опрошенных 16% хотели бы работать операторами линий производства, оборудования и станков. Средняя предлагаемая зарплата на данную позицию составила 56,9 тысячи рублей. Заметно выше среднего уровня зарабатывают монтажники (78,3 тысячи) и слесари (71,7 тысячи). На обеих позициях поровну готов работать каждый десятый соискатель. Столько же желающих, 10%, нашлось у профессии механика. При этом его зарплата ниже — 64,2 тысячи рублей. Меньше остальных вакансий привлекает предложение стать водителем: в пользу данной позиции высказались всего 3%. Зарплата водителей составила 52,9 тысячи рублей.