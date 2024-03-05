Власти России и Азербайджана договорились более тесно сотрудничать

Правительство РФ договорилось о развитии сотрудничества с Азербайджаном

05 марта 2024 в 21:46 Размер текста - 17 +

У России и Азербайджана есть большой потенциал в развитии сотрудничества, отметил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Азербайджан договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма и культуры. По итогам переговоров были подписали несколько двусторонних документов, сообщает правительство России. Среди ключевых соглашений — документ о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур, план мероприятий по развитию пунктов пропуска через границу, «дорожная карта» развития туризма на ближайшие три года и программа взаимодействия в сфере культуры на 2024—2026 годы, сообщает пресс-служба кабмина РФ . Эти документы заложат основу для партнерства в ключевых отраслях и способствуют углублению двусторонних отношений. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Азербайджана Али Асадовым подчеркнул, что приоритетной задачей сотрудничества двух стран является наращивание торгово-экономических отношений. Он уточнил, что в прошлом году взаимный товарооборот достиг 370 млрд рублей. Кроме того, Мишустин отметил, что есть значительный потенциал в развитии сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях. «Мы нацелены на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с Россией», — подчеркнул Али Асадов. 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Азербайджан. В Баку прошли переговоры глав правительств двух стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия и Азербайджан договорились о развитии сотрудничества в сфере туризма и культуры. По итогам переговоров были подписали несколько двусторонних документов, сообщает правительство России. Среди ключевых соглашений — документ о порядке эксплуатации и обслуживания автомобильного моста через реку Самур, план мероприятий по развитию пунктов пропуска через границу, «дорожная карта» развития туризма на ближайшие три года и программа взаимодействия в сфере культуры на 2024—2026 годы, сообщает пресс-служба кабмина РФ. Эти документы заложат основу для партнерства в ключевых отраслях и способствуют углублению двусторонних отношений. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Азербайджана Али Асадовым подчеркнул, что приоритетной задачей сотрудничества двух стран является наращивание торгово-экономических отношений. Он уточнил, что в прошлом году взаимный товарооборот достиг 370 млрд рублей. Кроме того, Мишустин отметил, что есть значительный потенциал в развитии сотрудничества в сфере энергетики, промышленности, судостроении, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях. «Мы нацелены на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с Россией», — подчеркнул Али Асадов. 5 марта премьер-министр Михаил Мишустин прибыл в Азербайджан. В Баку прошли переговоры глав правительств двух стран.