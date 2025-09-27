В Туле кассирша поплатилась за обман людей на билетах на «Руки вверх»

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт группы «Руки вверх!». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По данным ведомства, в отдел полиции «Советский» поступило 22 заявления от граждан, которые сообщили о фактах обмана при покупке билетов.
«В отношении кассира, подозреваемой в мошенничестве при продаже билетов на концерт популярной российской группы в Туле, возбуждено уголовное дело. <...> Злоумышленница совершала мошеннические действия, связанные с реализацией билетов», — сообщила Ирина Волк в своем telegram-канале. До этого в полицию поступило не менее 22 заявлений от обманутых горожан.
Ранее в различных регионах России также возбуждались уголовные дела по фактам мошенничества, связанным с обманом граждан при покупке товаров и услуг. Так, в Екатеринбурге полиция задержала студента, который участвовал в схеме хищения денег у пенсионеров под видом помощи, а общий ущерб составил около двух миллионов рублей. Правоохранительные органы регулярно предупреждают о необходимости быть внимательными при совершении покупок и общении с незнакомцами.
