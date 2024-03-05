05 марта 2024

В канализацию города Березники попали десятки ведер тряпок и коньки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чистка ливневой канализации. Екатеринбург, ливневая канализация, ливневка, чистка ливневки, очистка ливневой канализации
Сотрудники Березниковской водоснабжающей компании очистили канализацию от мусора Фото:

В Березниках рабочим городской водоснабжающей компании (БВК) пришлось несколько дней промывать канализацию, чтобы избавить ее от мусора. Из труб на поверхность достали обломки деревьев, десятки ведер тряпок и даже коньки. Своими находками сотрудники компании поделились на странице «РКС Березники БВК» в соцсети «ВКонтакте».

«На этой неделе несколько дней подряд промывали гидродинамикой сети канализации на Уральских Танкистов, 58. На фото — лишь малая часть того, что достали из труб: 70 ведер тряпок, куски жира, обломки деревяшек, коньки, влажные салфетки, губка для посуды и другой бытовой мусор», — пояснили в Березниковской водоснабжающей компании. Отмечается, что большинство предметов попали в канализацию через открытые колодцы. В БВК призвали березниковцев не смывать бытовой мусор в канализацию и не сбрасывать его в колодцы, так как это «наносит еще больший урон канализационным трубам».

В Перми засор коллектора в районе Центрального рынка привел к появлению неприятного запаха. Обследовав его, специалисты компании «НОВОГОР-Прикамье» выяснили, что причиной засора стал огромный кляп из тряпок, который перегородил путь сточным водам. Также в канализационные колодцы в краевой столице попали матрасы.

Тряпки — лишь малая часть того, что оказалось в канализационных трубах
Тряпки — лишь малая часть того, что оказалось в канализационных трубах
Фото:
Жители Березников выбросили коньки в канализационный колодец
Жители Березников выбросили коньки в канализационный колодец
Фото:

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках рабочим городской водоснабжающей компании (БВК) пришлось несколько дней промывать канализацию, чтобы избавить ее от мусора. Из труб на поверхность достали обломки деревьев, десятки ведер тряпок и даже коньки. Своими находками сотрудники компании поделились на странице «РКС Березники БВК» в соцсети «ВКонтакте». «На этой неделе несколько дней подряд промывали гидродинамикой сети канализации на Уральских Танкистов, 58. На фото — лишь малая часть того, что достали из труб: 70 ведер тряпок, куски жира, обломки деревяшек, коньки, влажные салфетки, губка для посуды и другой бытовой мусор», — пояснили в Березниковской водоснабжающей компании. Отмечается, что большинство предметов попали в канализацию через открытые колодцы. В БВК призвали березниковцев не смывать бытовой мусор в канализацию и не сбрасывать его в колодцы, так как это «наносит еще больший урон канализационным трубам». В Перми засор коллектора в районе Центрального рынка привел к появлению неприятного запаха. Обследовав его, специалисты компании «НОВОГОР-Прикамье» выяснили, что причиной засора стал огромный кляп из тряпок, который перегородил путь сточным водам. Также в канализационные колодцы в краевой столице попали матрасы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...