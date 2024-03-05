В канализацию города Березники попали десятки ведер тряпок и коньки. Фото

06 марта 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники Березниковской водоснабжающей компании очистили канализацию от мусора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Березниках рабочим городской водоснабжающей компании (БВК) пришлось несколько дней промывать канализацию, чтобы избавить ее от мусора. Из труб на поверхность достали обломки деревьев, десятки ведер тряпок и даже коньки. Своими находками сотрудники компании поделились на странице «РКС Березники БВК» в соцсети «ВКонтакте». «На этой неделе несколько дней подряд промывали гидродинамикой сети канализации на Уральских Танкистов, 58. На фото — лишь малая часть того, что достали из труб: 70 ведер тряпок, куски жира, обломки деревяшек, коньки, влажные салфетки, губка для посуды и другой бытовой мусор», — пояснили в Березниковской водоснабжающей компании. Отмечается, что большинство предметов попали в канализацию через открытые колодцы. В БВК призвали березниковцев не смывать бытовой мусор в канализацию и не сбрасывать его в колодцы, так как это «наносит еще больший урон канализационным трубам». В Перми засор коллектора в районе Центрального рынка привел к появлению неприятного запаха. Обследовав его, специалисты компании «НОВОГОР-Прикамье» выяснили, что причиной засора стал огромный кляп из тряпок, который перегородил путь сточным водам. Также в канализационные колодцы в краевой столице попали матрасы. Тряпки — лишь малая часть того, что оказалось в канализационных трубах Фото: «РКС Березники БВК», https://vk.com/bvk_berezniki Жители Березников выбросили коньки в канализационный колодец Фото: «РКС Березники БВК», https://vk.com/bvk_berezniki

В Березниках рабочим городской водоснабжающей компании (БВК) пришлось несколько дней промывать канализацию, чтобы избавить ее от мусора. Из труб на поверхность достали обломки деревьев, десятки ведер тряпок и даже коньки. Своими находками сотрудники компании поделились на странице «РКС Березники БВК» в соцсети «ВКонтакте». «На этой неделе несколько дней подряд промывали гидродинамикой сети канализации на Уральских Танкистов, 58. На фото — лишь малая часть того, что достали из труб: 70 ведер тряпок, куски жира, обломки деревяшек, коньки, влажные салфетки, губка для посуды и другой бытовой мусор», — пояснили в Березниковской водоснабжающей компании. Отмечается, что большинство предметов попали в канализацию через открытые колодцы. В БВК призвали березниковцев не смывать бытовой мусор в канализацию и не сбрасывать его в колодцы, так как это «наносит еще больший урон канализационным трубам». В Перми засор коллектора в районе Центрального рынка привел к появлению неприятного запаха. Обследовав его, специалисты компании «НОВОГОР-Прикамье» выяснили, что причиной засора стал огромный кляп из тряпок, который перегородил путь сточным водам. Также в канализационные колодцы в краевой столице попали матрасы.