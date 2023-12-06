Пермяки засорили канализацию матрасами. Фото

06 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

На освобождение колодцев от матрасов у специалистов «Нового-Прикамье» ушло полдня Фото: Илья Московец © URA.RU В Перми горожане засорили канализацию матрасами. Из-за этого сточные воды едва не вышли на поверхность. О необычной причине засора сетей водоотведения сообщается на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье». По данным оператора водоканала, аварийной бригаде пришлось доставать матрасы из колодцев на улице 2-я Нейвинская в микрорайоне Владимирский. «Сотрудники „НОВОГОР-Прикамье“ осмотрели соседние колодцы и обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам. Бригада компании потратила полдня, чтобы достать два матраса, один пружинный, другой — ватный, из одного колодца», — поясняет пресс-служба компании. В октябре специалистам «НОВОГОР-Прикамье» пришлось искать причину неприятного запаха канализации в районе Центрального рынка в Перми. После обследования сетей водоснабжения выяснилось, что засор образовался в шахте коллектора из-за огромного кляпа, который перегородил путь сточным водам. Причиной засора канализации стали матрасы. Каким образом они попали в канализационные колодцы — неизвестно Фото: «Нового-Прикамье», https://novogor.perm.ru/news/10478

В Перми горожане засорили канализацию матрасами. Из-за этого сточные воды едва не вышли на поверхность. О необычной причине засора сетей водоотведения сообщается на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье». По данным оператора водоканала, аварийной бригаде пришлось доставать матрасы из колодцев на улице 2-я Нейвинская в микрорайоне Владимирский. «Сотрудники „НОВОГОР-Прикамье“ осмотрели соседние колодцы и обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам. Бригада компании потратила полдня, чтобы достать два матраса, один пружинный, другой — ватный, из одного колодца», — поясняет пресс-служба компании. В октябре специалистам «НОВОГОР-Прикамье» пришлось искать причину неприятного запаха канализации в районе Центрального рынка в Перми. После обследования сетей водоснабжения выяснилось, что засор образовался в шахте коллектора из-за огромного кляпа, который перегородил путь сточным водам.