В Перми горожане засорили канализацию матрасами. Из-за этого сточные воды едва не вышли на поверхность. О необычной причине засора сетей водоотведения сообщается на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье». По данным оператора водоканала, аварийной бригаде пришлось доставать матрасы из колодцев на улице 2-я Нейвинская в микрорайоне Владимирский.
«Сотрудники „НОВОГОР-Прикамье“ осмотрели соседние колодцы и обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам. Бригада компании потратила полдня, чтобы достать два матраса, один пружинный, другой — ватный, из одного колодца», — поясняет пресс-служба компании.
В октябре специалистам «НОВОГОР-Прикамье» пришлось искать причину неприятного запаха канализации в районе Центрального рынка в Перми. После обследования сетей водоснабжения выяснилось, что засор образовался в шахте коллектора из-за огромного кляпа, который перегородил путь сточным водам.
Причиной засора канализации стали матрасы. Каким образом они попали в канализационные колодцы — неизвестно
В Перми горожане засорили канализацию матрасами. Из-за этого сточные воды едва не вышли на поверхность. О необычной причине засора сетей водоотведения сообщается на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье». По данным оператора водоканала, аварийной бригаде пришлось доставать матрасы из колодцев на улице 2-я Нейвинская в микрорайоне Владимирский. «Сотрудники „НОВОГОР-Прикамье“ осмотрели соседние колодцы и обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам. Бригада компании потратила полдня, чтобы достать два матраса, один пружинный, другой — ватный, из одного колодца», — поясняет пресс-служба компании. В октябре специалистам «НОВОГОР-Прикамье» пришлось искать причину неприятного запаха канализации в районе Центрального рынка в Перми. После обследования сетей водоснабжения выяснилось, что засор образовался в шахте коллектора из-за огромного кляпа, который перегородил путь сточным водам.