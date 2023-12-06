Пермяки засорили канализацию матрасами. Фото

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Колодец, куда провалился подросток. Екатеринбург, канализация, коллекторный колодец, крышка колодца
На освобождение колодцев от матрасов у специалистов «Нового-Прикамье» ушло полдня Фото:

В Перми горожане засорили канализацию матрасами. Из-за этого сточные воды едва не вышли на поверхность. О необычной причине засора сетей водоотведения сообщается на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье». По данным оператора водоканала, аварийной бригаде пришлось доставать матрасы из колодцев на улице 2-я Нейвинская в микрорайоне Владимирский.

«Сотрудники „НОВОГОР-Прикамье“ осмотрели соседние колодцы и обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам. Бригада компании потратила полдня, чтобы достать два матраса, один пружинный, другой — ватный, из одного колодца», — поясняет пресс-служба компании.

В октябре специалистам «НОВОГОР-Прикамье» пришлось искать причину неприятного запаха канализации в районе Центрального рынка в Перми. После обследования сетей водоснабжения выяснилось, что засор образовался в шахте коллектора из-за огромного кляпа, который перегородил путь сточным водам.

Причиной засора канализации стали матрасы. Каким образом они попали в канализационные колодцы — неизвестно
Причиной засора канализации стали матрасы. Каким образом они попали в канализационные колодцы — неизвестно
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В Перми горожане засорили канализацию матрасами. Из-за этого сточные воды едва не вышли на поверхность. О необычной причине засора сетей водоотведения сообщается на сайте компании «НОВОГОР-Прикамье». По данным оператора водоканала, аварийной бригаде пришлось доставать матрасы из колодцев на улице 2-я Нейвинская в микрорайоне Владимирский. «Сотрудники „НОВОГОР-Прикамье“ осмотрели соседние колодцы и обнаружили причину засора. В одном из ближайших колодцев под крышкой находились два полутороспальных матраса, один из которых и перекрыл путь стокам. Бригада компании потратила полдня, чтобы достать два матраса, один пружинный, другой — ватный, из одного колодца», — поясняет пресс-служба компании. В октябре специалистам «НОВОГОР-Прикамье» пришлось искать причину неприятного запаха канализации в районе Центрального рынка в Перми. После обследования сетей водоснабжения выяснилось, что засор образовался в шахте коллектора из-за огромного кляпа, который перегородил путь сточным водам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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