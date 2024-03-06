Зам Куйвашева высказался о конфликте минздрава и родителей Миши Бахтина

06 марта 2024 в 15:51 Размер текста - 17 +

Павел Креков объяснил позицию минздрава в истории Миши Бахтина со СМА Фото: Илья Московец © URA.RU Родителям трехлетнего Миши Бахтина со СМА нужно прислушаться к заключению врачей, чтобы не рисковать здоровьем ребенка. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков (отвечает за социальную сферу). «Здесь никакого иного варианта, кроме как прислушиваться к мнению медиков, быть не может. Если медицина сегодня, а консилиум — это как раз такая форма коллегиального вынесения того или иного решения, когда оно спорное. И консилиумы говорят о том, что есть риски. Но ни один медицинский работник, конечно, не пойдет на то, чтобы вопреки этим решениям взять на себя риск», — сказал Креков, отвечая на вопрос журналиста агентства. По словам замгубернатора, помощь ребенку оказывается также на базе ОДКБ. «Надо понимать, что помощь ребенку не только в этом препарате. Он состоит на учете в областной больнице. Действительно, ситуация очень непростая и заболевание сложное. Но медики на сегодняшний день свое мнение раскрывают. Я привык доверять профессионалам. И ничего не могу добавить к тому, что они уже сказали», — подытожил Павел Креков. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам» за государственный счет. Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Судебные тяжбы продолжаются уже два года. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Родителям трехлетнего Миши Бахтина со СМА нужно прислушаться к заключению врачей, чтобы не рисковать здоровьем ребенка. Таким мнением с журналистом URA.RU поделился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков (отвечает за социальную сферу). «Здесь никакого иного варианта, кроме как прислушиваться к мнению медиков, быть не может. Если медицина сегодня, а консилиум — это как раз такая форма коллегиального вынесения того или иного решения, когда оно спорное. И консилиумы говорят о том, что есть риски. Но ни один медицинский работник, конечно, не пойдет на то, чтобы вопреки этим решениям взять на себя риск», — сказал Креков, отвечая на вопрос журналиста агентства. По словам замгубернатора, помощь ребенку оказывается также на базе ОДКБ. «Надо понимать, что помощь ребенку не только в этом препарате. Он состоит на учете в областной больнице. Действительно, ситуация очень непростая и заболевание сложное. Но медики на сегодняшний день свое мнение раскрывают. Я привык доверять профессионалам. И ничего не могу добавить к тому, что они уже сказали», — подытожил Павел Креков. Миша Бахтин из Екатеринбурга — первый младенец в России, у которого редкую болезнь диагностировали в раннем возрасте. Родители Бахтина пытаются добиться, чтобы их трехлетнему сыну дали препарат «Рисдиплам» за государственный счет. Отец мальчика несколько раз выходил на одиночные пикеты в Екатеринбурге и в Москве. Судебные тяжбы продолжаются уже два года. Вся информация о противостоянии минздрава, врачей и семьи Бахтиных — в отдельном сюжете URA.RU.