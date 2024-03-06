В городе ХМАО началось обновление канализации

07 марта 2024 в 00:54 Размер текста - 17 +

Во время работ будут заменены входящие и выводящие стоки трубы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нягани (ХМАО) начались подготовительные работы по реконструкции канализационно-насосной станции в микрорайоне №7. Обновление важного объекта городской инфраструктуры должно завершиться до конца 2024 года. «В 7 микрорайоне Нягани начали реконструкцию канализационно-насосной станции (КНС). Реконструируют ее до конца 2024 года. На объекте уже начались подготовительные работы», — сообщается в официальном telegram-канале «Стройкомплекс Югры». КНС отводит сточные воды от жилых и производственных зданий нескольких микрорайонов Нягани. Объект не обновлялся 40 лет. В новом здании будет произведена замена изношенного оборудования: четыре насоса, система труб для входа и выхода стоков и модуль автоматики. После обновления увеличится мощность станции, а сами работы не доставят неудобств жителям района. Губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала в феврале 2024 года масштабную коммунальную реформу. Власти ХМАО собираются взять под контроль проблемные муниципальные активы в сфере ЖКХ. Пилотным городом выступит Нягань. Все имущественные активы муниципалитетов будут консолидированы под управлением единого правительственного оператора. Им станет АО «ЮРЭСК».

В Нягани (ХМАО) начались подготовительные работы по реконструкции канализационно-насосной станции в микрорайоне №7. Обновление важного объекта городской инфраструктуры должно завершиться до конца 2024 года. «В 7 микрорайоне Нягани начали реконструкцию канализационно-насосной станции (КНС). Реконструируют ее до конца 2024 года. На объекте уже начались подготовительные работы», — сообщается в официальном telegram-канале «Стройкомплекс Югры». КНС отводит сточные воды от жилых и производственных зданий нескольких микрорайонов Нягани. Объект не обновлялся 40 лет. В новом здании будет произведена замена изношенного оборудования: четыре насоса, система труб для входа и выхода стоков и модуль автоматики. После обновления увеличится мощность станции, а сами работы не доставят неудобств жителям района. Губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала в феврале 2024 года масштабную коммунальную реформу. Власти ХМАО собираются взять под контроль проблемные муниципальные активы в сфере ЖКХ. Пилотным городом выступит Нягань. Все имущественные активы муниципалитетов будут консолидированы под управлением единого правительственного оператора. Им станет АО «ЮРЭСК».