06 марта 2024

Пермский фонд ОМС отсудил у виновника ДТП деньги за лечение пострадавшей

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебный процесс по уголовному делу Илья Рожкова. Курган, судебное заседание, судья, суд
Судья частично удовлетворила иск пермского фонда Фото:

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края (ТФОМС) отсудил деньги у виновника ДТП, который сбил женщину на пешеходном переходе. Информация об этом размещена в картотеке Свердловского районного суда.

Авария произошла в Перми несколько лет назад. Водитель ехал по дороге и сбил женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. У женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы и ушибы. Она проходила лечение в стационаре, а после этого амбулаторно. Поскольку у пострадавшей был полис ОМС, то ее лечение оплачивал ТФОМС. «Фонд обратился в суд, чтобы взыскать с виновника ДТП расходы на лечение пациентки. Иск был частично удовлетворен и сейчас мужчина должен выплатить организации 94 тысячи рублей», — говорится в решении суда.

Сам водитель настаивал на том, что он не должен платить деньги, потому что сбил женщину случайно, когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Также известно о том, что ранее выплатил сыну пострадавшей женщины 350 тысяч рублей за моральный вред.

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Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края (ТФОМС) отсудил деньги у виновника ДТП, который сбил женщину на пешеходном переходе. Информация об этом размещена в картотеке Свердловского районного суда. Авария произошла в Перми несколько лет назад. Водитель ехал по дороге и сбил женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. У женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы и ушибы. Она проходила лечение в стационаре, а после этого амбулаторно. Поскольку у пострадавшей был полис ОМС, то ее лечение оплачивал ТФОМС. «Фонд обратился в суд, чтобы взыскать с виновника ДТП расходы на лечение пациентки. Иск был частично удовлетворен и сейчас мужчина должен выплатить организации 94 тысячи рублей», — говорится в решении суда. Сам водитель настаивал на том, что он не должен платить деньги, потому что сбил женщину случайно, когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Также известно о том, что ранее выплатил сыну пострадавшей женщины 350 тысяч рублей за моральный вред.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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