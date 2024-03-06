Пермский фонд ОМС отсудил у виновника ДТП деньги за лечение пострадавшей

07 марта 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Судья частично удовлетворила иск пермского фонда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края (ТФОМС) отсудил деньги у виновника ДТП, который сбил женщину на пешеходном переходе. Информация об этом размещена в картотеке Свердловского районного суда. Авария произошла в Перми несколько лет назад. Водитель ехал по дороге и сбил женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. У женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы и ушибы. Она проходила лечение в стационаре, а после этого амбулаторно. Поскольку у пострадавшей был полис ОМС, то ее лечение оплачивал ТФОМС. «Фонд обратился в суд, чтобы взыскать с виновника ДТП расходы на лечение пациентки. Иск был частично удовлетворен и сейчас мужчина должен выплатить организации 94 тысячи рублей», — говорится в решении суда. Сам водитель настаивал на том, что он не должен платить деньги, потому что сбил женщину случайно, когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Также известно о том, что ранее выплатил сыну пострадавшей женщины 350 тысяч рублей за моральный вред.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края (ТФОМС) отсудил деньги у виновника ДТП, который сбил женщину на пешеходном переходе. Информация об этом размещена в картотеке Свердловского районного суда. Авария произошла в Перми несколько лет назад. Водитель ехал по дороге и сбил женщину, которая переходила дорогу на красный сигнал светофора. У женщины были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные переломы и ушибы. Она проходила лечение в стационаре, а после этого амбулаторно. Поскольку у пострадавшей был полис ОМС, то ее лечение оплачивал ТФОМС. «Фонд обратился в суд, чтобы взыскать с виновника ДТП расходы на лечение пациентки. Иск был частично удовлетворен и сейчас мужчина должен выплатить организации 94 тысячи рублей», — говорится в решении суда. Сам водитель настаивал на том, что он не должен платить деньги, потому что сбил женщину случайно, когда она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Также известно о том, что ранее выплатил сыну пострадавшей женщины 350 тысяч рублей за моральный вред.