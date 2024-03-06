Екатеринбуржец отсудил компенсацию у банка за незакрытый счет

Житель Екатеринбурга отсудил моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) из-за вовремя незакрытого счета. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.
«В марте прошлого года мужчина обратился в банк с заявлением о закрытии всех имеющихся счетов. Сотрудник уверила его, что препятствий к этому нет, ведь на счете у него было ноль рублей. Позже он обратился в коллегию судей, чтобы устроиться на работу, но ему отказали из-за недостоверных сведений — оказалось, что счет был открыт, и на нем был остаток 18 копеек. Затем суд обязал банк расторгнуть договоры и выплатить ему 15 тысяч рублей», — пояснили в облсуде.
Суд посчитал, что УБРиР нарушил закон «О защите прав потребителей». В пресс-службе банка URA.RU сказали, что подали кассационную жалобу на апелляционное определение.
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