06 марта 2024

Екатеринбуржец отсудил компенсацию у банка за незакрытый счет

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Мужчина не смог стать судьей из-за незакрытого банковского счета Фото:

Житель Екатеринбурга отсудил моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) из-за вовремя незакрытого счета. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде.

«В марте прошлого года мужчина обратился в банк с заявлением о закрытии всех имеющихся счетов. Сотрудник уверила его, что препятствий к этому нет, ведь на счете у него было ноль рублей. Позже он обратился в коллегию судей, чтобы устроиться на работу, но ему отказали из-за недостоверных сведений — оказалось, что счет был открыт, и на нем был остаток 18 копеек. Затем суд обязал банк расторгнуть договоры и выплатить ему 15 тысяч рублей», — пояснили в облсуде.

Суд посчитал, что УБРиР нарушил закон «О защите прав потребителей». В пресс-службе банка URA.RU сказали, что подали кассационную жалобу на апелляционное определение.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Екатеринбурга отсудил моральную компенсацию в размере 15 тысяч рублей у Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) из-за вовремя незакрытого счета. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском областном суде. «В марте прошлого года мужчина обратился в банк с заявлением о закрытии всех имеющихся счетов. Сотрудник уверила его, что препятствий к этому нет, ведь на счете у него было ноль рублей. Позже он обратился в коллегию судей, чтобы устроиться на работу, но ему отказали из-за недостоверных сведений — оказалось, что счет был открыт, и на нем был остаток 18 копеек. Затем суд обязал банк расторгнуть договоры и выплатить ему 15 тысяч рублей», — пояснили в облсуде. Суд посчитал, что УБРиР нарушил закон «О защите прав потребителей». В пресс-службе банка URA.RU сказали, что подали кассационную жалобу на апелляционное определение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...