06 марта 2024

Челябинская актриса Инга Оболдина сыграла главную роль в фильме «Фрау»

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Закрытие 2го Уральского открытого фестиваля российского кино. Екатеринбург, оболдина инга
Фильм «Фрау» с участием Инги Оболдиной выйдет на экраны 14 марта Фото:

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), снялась в главной роли в новом фильме «Фрау». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск».

«В главных ролях Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина и другие. Премьера фильма состоится 14 марта», — сообщается на сайте сервиса.

По сюжету комедийной драмы «Фрау» главный герой испытывает сложности в общении с женщинами, а потом встречает балерину, которая принимает его таким, какой он есть. Поэтому вскоре персонажам удается построить отношения.

В фильме Оболдина сыграла мать Балерины. Кинопремьера для всех зрителей состоится 14 марта. Однако пермяки еще в декабре увидели фильм. Ранее фильм завоевал две награды кинофестиваля «Маяк».

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Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), снялась в главной роли в новом фильме «Фрау». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». «В главных ролях Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина и другие. Премьера фильма состоится 14 марта», — сообщается на сайте сервиса. По сюжету комедийной драмы «Фрау» главный герой испытывает сложности в общении с женщинами, а потом встречает балерину, которая принимает его таким, какой он есть. Поэтому вскоре персонажам удается построить отношения. В фильме Оболдина сыграла мать Балерины. Кинопремьера для всех зрителей состоится 14 марта. Однако пермяки еще в декабре увидели фильм. Ранее фильм завоевал две награды кинофестиваля «Маяк».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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