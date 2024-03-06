Челябинская актриса Инга Оболдина сыграла главную роль в фильме «Фрау»

07 марта 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Фильм «Фрау» с участием Инги Оболдиной выйдет на экраны 14 марта Фото: Александр Мамаев © URA.RU Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), снялась в главной роли в новом фильме «Фрау». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». «В главных ролях Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина и другие. Премьера фильма состоится 14 марта», — сообщается на сайте сервиса. По сюжету комедийной драмы «Фрау» главный герой испытывает сложности в общении с женщинами, а потом встречает балерину, которая принимает его таким, какой он есть. Поэтому вскоре персонажам удается построить отношения. В фильме Оболдина сыграла мать Балерины. Кинопремьера для всех зрителей состоится 14 марта. Однако пермяки еще в декабре увидели фильм. Ранее фильм завоевал две награды кинофестиваля «Маяк».

Актриса Инга Оболдина, родившаяся в Кыштыме (Челябинская область), снялась в главной роли в новом фильме «Фрау». Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». «В главных ролях Вадик Королев, Лиза Янковская, Инга Оболдина и другие. Премьера фильма состоится 14 марта», — сообщается на сайте сервиса. По сюжету комедийной драмы «Фрау» главный герой испытывает сложности в общении с женщинами, а потом встречает балерину, которая принимает его таким, какой он есть. Поэтому вскоре персонажам удается построить отношения. В фильме Оболдина сыграла мать Балерины. Кинопремьера для всех зрителей состоится 14 марта. Однако пермяки еще в декабре увидели фильм. Ранее фильм завоевал две награды кинофестиваля «Маяк».