В Екатеринбурге школьники устроили стычку, вооружившись «розочкой» и ножом

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Клипарт на тему криминал. Москва, убийство, разбой, нападение, насилие, холодное оружие, нож
Причина конфликта пока неизвестна Фото:

В Екатеринбурге произошел конфликт между школьниками, двое из которых были вооружены «розочкой» и ножом. Очевидцем стычки стал случайный прохожий, который вызвал полицию. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«Между мальчиками на улице Ломоносова, 55 произошел конфликт. Ученики 7-8 классов что-то не поделили. Один из них был с канцелярским ножом, второй с разбитым горлышком от бутылки», — сказал собеседник агентства.

Конфликт заметил прохожий, который сразу обратился в оперативные органы. Один из зачинщиков стычки сразу сбежал. Другие пояснили очевидцу, что являются учениками школы № 81.

По словам источника, никто из подростков не пострадал — возможно, благодаря бдительности прохожего. Корреспондент обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге произошел конфликт между школьниками, двое из которых были вооружены «розочкой» и ножом. Очевидцем стычки стал случайный прохожий, который вызвал полицию. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Между мальчиками на улице Ломоносова, 55 произошел конфликт. Ученики 7-8 классов что-то не поделили. Один из них был с канцелярским ножом, второй с разбитым горлышком от бутылки», — сказал собеседник агентства. Конфликт заметил прохожий, который сразу обратился в оперативные органы. Один из зачинщиков стычки сразу сбежал. Другие пояснили очевидцу, что являются учениками школы № 81. По словам источника, никто из подростков не пострадал — возможно, благодаря бдительности прохожего. Корреспондент обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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