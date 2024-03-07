В Екатеринбурге школьники устроили стычку, вооружившись «розочкой» и ножом

07 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Причина конфликта пока неизвестна Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Екатеринбурге произошел конфликт между школьниками, двое из которых были вооружены «розочкой» и ножом. Очевидцем стычки стал случайный прохожий, который вызвал полицию. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Между мальчиками на улице Ломоносова, 55 произошел конфликт. Ученики 7-8 классов что-то не поделили. Один из них был с канцелярским ножом, второй с разбитым горлышком от бутылки», — сказал собеседник агентства. Конфликт заметил прохожий, который сразу обратился в оперативные органы. Один из зачинщиков стычки сразу сбежал. Другие пояснили очевидцу, что являются учениками школы № 81. По словам источника, никто из подростков не пострадал — возможно, благодаря бдительности прохожего. Корреспондент обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге произошел конфликт между школьниками, двое из которых были вооружены «розочкой» и ножом. Очевидцем стычки стал случайный прохожий, который вызвал полицию. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «Между мальчиками на улице Ломоносова, 55 произошел конфликт. Ученики 7-8 классов что-то не поделили. Один из них был с канцелярским ножом, второй с разбитым горлышком от бутылки», — сказал собеседник агентства. Конфликт заметил прохожий, который сразу обратился в оперативные органы. Один из зачинщиков стычки сразу сбежал. Другие пояснили очевидцу, что являются учениками школы № 81. По словам источника, никто из подростков не пострадал — возможно, благодаря бдительности прохожего. Корреспондент обратился за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.