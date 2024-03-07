Екатеринбурженку, выпавшую с третьего этажа, спас гараж

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Женщине повезло, что рядом оказалось небольшое строение (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге женщина выпала из окна третьего этажа и осталась жива, угодив на крышу гаража. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах.

«Женщина выпала из окна дома № 125 на улице Ляпустина. Упала на крышу гаража, его высота около полутора метров. Чтобы достать оттуда пострадавшую, пришлось вызывать спасателей», — сообщил собеседник агентства.

Известно, что женщине 39 лет. Она осталась жива, но ее госпитализировала скорая помощь. Дама пояснила очевидцам, что выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры. Почему гражданка покидала жилище через окно, а не через дверь, пока неизвестно.

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В Екатеринбурге женщина выпала из окна третьего этажа и осталась жива, угодив на крышу гаража. Об этом URA.RU рассказал источник в экстренных службах. «Женщина выпала из окна дома № 125 на улице Ляпустина. Упала на крышу гаража, его высота около полутора метров. Чтобы достать оттуда пострадавшую, пришлось вызывать спасателей», — сообщил собеседник агентства. Известно, что женщине 39 лет. Она осталась жива, но ее госпитализировала скорая помощь. Дама пояснила очевидцам, что выпала из окна, пытаясь выбраться из квартиры. Почему гражданка покидала жилище через окно, а не через дверь, пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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