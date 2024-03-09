Екатеринбуржцы развели костер на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлыки. Видео

10 марта 2024 в 01:29 Размер текста - 17 +

Прибывшие на место пожарные потушили огонь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 жильцы одной из квартир развели огонь, чтобы пожарить шашлыки. Соседи вызвали пожарных. Об этом рассказали очевидцы. «Решили развести костер на балконе и пожарить шашлыки. Хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 решили развести костер прямо на балконе. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Отмечается, что прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Также они объяснили хозяевам, что жарить шашлыки на балконах совершенно не безопасно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

В Екатеринбурге на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 жильцы одной из квартир развели огонь, чтобы пожарить шашлыки. Соседи вызвали пожарных. Об этом рассказали очевидцы. «Решили развести костер на балконе и пожарить шашлыки. Хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 решили развести костер прямо на балконе. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Отмечается, что прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Также они объяснили хозяевам, что жарить шашлыки на балконах совершенно не безопасно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.