09 марта 2024
08 марта 2024

Екатеринбуржцы развели костер на балконе многоэтажки, чтобы пожарить шашлыки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибывшие на место пожарные потушили огонь Фото:

В Екатеринбурге на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 жильцы одной из квартир развели огонь, чтобы пожарить шашлыки. Соседи вызвали пожарных. Об этом рассказали очевидцы.

«Решили развести костер на балконе и пожарить шашлыки. Хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 решили развести костер прямо на балконе. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Отмечается, что прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Также они объяснили хозяевам, что жарить шашлыки на балконах совершенно не безопасно.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 жильцы одной из квартир развели огонь, чтобы пожарить шашлыки. Соседи вызвали пожарных. Об этом рассказали очевидцы. «Решили развести костер на балконе и пожарить шашлыки. Хозяева квартиры на пятом этаже дома по улице Кольцевая, 37 решили развести костер прямо на балконе. Огонь заметили соседи и вызвали пожарных», — передает telegram-канал «Екатеринбург ЧП». Отмечается, что прибывшим на место спасателям пришлось врываться в квартиру и тушить огонь. Также они объяснили хозяевам, что жарить шашлыки на балконах совершенно не безопасно. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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