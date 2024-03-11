Инвесторы вложили в проекты на территории Пермского края сотни миллиардов рублей

11 марта 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Общий объем инвестиций в приоритетные проекты составил 636 млрд рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Пермском крае инвестиции в проекты, имеющие статус приоритетных, превысили 630 млрд рублей. Об этом в ходе выездного заседания краевого правительства, состоявшегося 11 марта в городе Чусовой, рассказал генеральный директор краевого Агентства инвестиционного развития Владимир Верюжский. «Всего правительство Пермского края оказывает поддержку 88 приоритетным проектам. Общий объем инвестиций — более 636 млрд рублей, с созданием порядка 16 тысяч рабочих мест», — говорится на сайте губернатора и правительства региона. Присвоение инвестпроекту статуса «приоритетный» позволяет бизнесу пользоваться рядом льгот: получать на особых условиях земельные участки и поддержку в решении техвопросов, пользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Так, на территории Чусового в 2021 году построен тепличный комплекс «Пермский» площадью 24 га. Благодаря инвестпроекту удалось создать порядка около 600 рабочих мест. Там же строится новый цементный завод и имущественный комплекс. Инвестиции в проект составляют порядка 3,8 млрд рублей. В составе комплекса будут расположены жилые квартиры для сотрудников предприятия, заводоуправление, фитнес-центр и сетевой магазин. По словам Дмитрия Махонина, реализация инвестпроектов позволяет увеличить число новых предпринимательских инициатив, объем инвестиций в создание новых производств. Бизнес вкладывается в строительство медицинских и логистических центров, гостиниц и других инфраструктурных объектов. Махонин также поручил профильным ведомствам проработать механизм привлечения инвесторов, в которых заинтересованы региональные и муниципальные власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае инвестиции в проекты, имеющие статус приоритетных, превысили 630 млрд рублей. Об этом в ходе выездного заседания краевого правительства, состоявшегося 11 марта в городе Чусовой, рассказал генеральный директор краевого Агентства инвестиционного развития Владимир Верюжский. «Всего правительство Пермского края оказывает поддержку 88 приоритетным проектам. Общий объем инвестиций — более 636 млрд рублей, с созданием порядка 16 тысяч рабочих мест», — говорится на сайте губернатора и правительства региона. Присвоение инвестпроекту статуса «приоритетный» позволяет бизнесу пользоваться рядом льгот: получать на особых условиях земельные участки и поддержку в решении техвопросов, пользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Так, на территории Чусового в 2021 году построен тепличный комплекс «Пермский» площадью 24 га. Благодаря инвестпроекту удалось создать порядка около 600 рабочих мест. Там же строится новый цементный завод и имущественный комплекс. Инвестиции в проект составляют порядка 3,8 млрд рублей. В составе комплекса будут расположены жилые квартиры для сотрудников предприятия, заводоуправление, фитнес-центр и сетевой магазин. По словам Дмитрия Махонина, реализация инвестпроектов позволяет увеличить число новых предпринимательских инициатив, объем инвестиций в создание новых производств. Бизнес вкладывается в строительство медицинских и логистических центров, гостиниц и других инфраструктурных объектов. Махонин также поручил профильным ведомствам проработать механизм привлечения инвесторов, в которых заинтересованы региональные и муниципальные власти.