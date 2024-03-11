В Челябинской области куриц стало меньше, а яиц — больше

12 марта 2024 в 12:45 Размер текста - 17 +

Производство яйца в регионе увеличилось на 4,5 процента Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года сократилось поголовье коров, свиней и птицы, однако увеличилось производство яйца. Об этом 12 марта сообщили в отчете Челябинскстата. «На конец января 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 186 тысяч голов (на 3,6% меньше по сравнению с данными на конец января 2023 года), из него коров — 91,5 тысячи голов (на 6,6% меньше), свиней — 634,2 тысячи голов (на 14,8% меньше), овец и коз — 118,1 тысячи голов (на 0,8% меньше), птицы — 19653 тысяч голов (на 7,0% меньше). Производство яиц в январе 2024 года составило 141,3 миллиона штук. Это 104,5% относительно января 2023 года», — сообщается в отчете. Почти все яйцо — 140,9 из 141,5 миллиона штук — произведено предприятиями. То же самое касается реализации скота и птицы на убой — из 29,7 тысячи тонн произведенной в январе продукции 26,5 тысяч тонн произведено сельхозпредприятиями. Из 17,4 тысячи тонн произведенного молока на предприятия пришлось 11,7 тысячи тонн. При этом 48% имеющихся в регионе коров и 90,2% овец и коз держит население. А вот соотношение числа содержащихся свиней складывается в пользу предприятий. На население приходится всего 4,6% их поголовья. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года сократилось поголовье коров, свиней и птицы, однако увеличилось производство яйца. Об этом 12 марта сообщили в отчете Челябинскстата. «На конец января 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 186 тысяч голов (на 3,6% меньше по сравнению с данными на конец января 2023 года), из него коров — 91,5 тысячи голов (на 6,6% меньше), свиней — 634,2 тысячи голов (на 14,8% меньше), овец и коз — 118,1 тысячи голов (на 0,8% меньше), птицы — 19653 тысяч голов (на 7,0% меньше). Производство яиц в январе 2024 года составило 141,3 миллиона штук. Это 104,5% относительно января 2023 года», — сообщается в отчете. Почти все яйцо — 140,9 из 141,5 миллиона штук — произведено предприятиями. То же самое касается реализации скота и птицы на убой — из 29,7 тысячи тонн произведенной в январе продукции 26,5 тысяч тонн произведено сельхозпредприятиями. Из 17,4 тысячи тонн произведенного молока на предприятия пришлось 11,7 тысячи тонн. При этом 48% имеющихся в регионе коров и 90,2% овец и коз держит население. А вот соотношение числа содержащихся свиней складывается в пользу предприятий. На население приходится всего 4,6% их поголовья.