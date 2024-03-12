В Екатеринбурге задымился трамвай с пассажирами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Екатеринбург, маска, защитная одежда, пожарный, мчс россии
Задымившийся вагон уже начали тушить Фото:

В Екатеринбурге вечером 12 марта на остановке «Каменные палатки» задымился трамвай №23, в котором находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы происшествия.

«На остановке „Каменные палатки“ задымился трамвай №23. Пассажиров высадили, вагон тушат», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. По его словам, трамвай проехал до конечной остановки.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 12 марта на остановке «Каменные палатки» задымился трамвай №23, в котором находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «На остановке „Каменные палатки“ задымился трамвай №23. Пассажиров высадили, вагон тушат», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. По его словам, трамвай проехал до конечной остановки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...