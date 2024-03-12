Происшествия Пожары В Екатеринбурге задымился трамвай с пассажирами. Видео 12 марта 2024 в 20:33 Размер текста - 17 + Задымившийся вагон уже начали тушить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 12 марта на остановке «Каменные палатки» задымился трамвай №23, в котором находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «На остановке „Каменные палатки“ задымился трамвай №23. Пассажиров высадили, вагон тушат», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. По его словам, трамвай проехал до конечной остановки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию. В Екатеринбурге вечером 12 марта на остановке «Каменные палатки» задымился трамвай №23, в котором находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы происшествия. «На остановке „Каменные палатки“ задымился трамвай №23. Пассажиров высадили, вагон тушат», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. По его словам, трамвай проехал до конечной остановки. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям