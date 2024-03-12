Задымившийся вагон уже начали тушить
В Екатеринбурге вечером 12 марта на остановке «Каменные палатки» задымился трамвай №23, в котором находились пассажиры. Об этом рассказали очевидцы происшествия.
«На остановке „Каменные палатки“ задымился трамвай №23. Пассажиров высадили, вагон тушат», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. По его словам, трамвай проехал до конечной остановки.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.