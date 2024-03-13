В Пермском крае в десятки раз увеличил прибыль крупный производитель яиц

Пермское ЗАО «Птицефабрика Чайковская» в 2023 году получила 446 млн прибыли

Поголовье кур-несушек фабрики составляет около миллиона птиц Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермское ЗАО «Птицефабрика Чайковская», которое является одним из крупнейших в крае производителей куриного мяса и яиц, опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Согласно документу на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, годовая прибыль предприятия составила почти 446 млн рублей. Это в 30 раз больше показателя 2022 года.

«Закрытое акционерное общество „Птицефабрика Чайковская“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,87 млрд рублей, чистая прибыль — 445,9 млн рублей», — сообщается в опубликованном документе. Годом ранее выручка предприятия составляла 1,45 млрд рублей, а чистая прибыль — 15 млн рублей.

В пояснениях к документу уточняется, что большая часть выручки в размере 1,79 млрд рублей птицефабрика получила от производства и реализации куриных яиц. Их в 2023 году предприятие произвело в количестве 317 млн штук. Среднегодовое поголовье кур-несушек фабрики составило 963 тысячи птиц. Долги по займам и кредитам на конец года оставили 96,8 млн рублей. В 2024 году птицефабрика планирует произвести 317 млн яиц и 1250 тонн мяса птицы. Также в планах — приобретение птицеводческого оборудования и реконструкция одного из корпусов.

Чайковская птицефабрика выпускает более 70 видов различной продукции. Помимо куриных тушек и яиц, предприятие производит копчености, колбасы и полуфабрикаты, которые реализуются, в том числе, через магазины фабричной торговой сети. Учредителем птицефабрики является Пермтицесоюз, генеральным директором — Петр Бельков.