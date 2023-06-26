26 июня 2023

В Пермском крае вдвое снизил прибыль крупный производитель курятины

Пермское ЗАО «Птицефабрика Чайковская» в 2022 году получило 14,4 млн чистой прибыли
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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика рефтинская, производство
Птицефабрика производит более 70 видов различной продукции Фото:

ЗАО «Птицефабрика Чайковская», которое является одним из крупнейших производителей мяса курицы и куриных яиц в Пермском крае, в 2022 году почти вдвое сократило прибыль. Об этом сообщается в отчете о годовых финансовых результатах предприятия, опубликованном в СБИС.

«ЗАО „Птицефабрика Чайковская“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 14,4 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,3 млрд рублей и чистую прибыль в 27,6 млн рублей.

Чайковская птицефабрика выпускает более 70 видов различной продукции. Помимо куриных тушек и яиц, предприятие производит колбасы, копчености и полуфабрикаты, которые реализуются, в том числе, через магазины фабричной торговой сети.

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ЗАО «Птицефабрика Чайковская», которое является одним из крупнейших производителей мяса курицы и куриных яиц в Пермском крае, в 2022 году почти вдвое сократило прибыль. Об этом сообщается в отчете о годовых финансовых результатах предприятия, опубликованном в СБИС. «ЗАО „Птицефабрика Чайковская“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 14,4 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,3 млрд рублей и чистую прибыль в 27,6 млн рублей. Чайковская птицефабрика выпускает более 70 видов различной продукции. Помимо куриных тушек и яиц, предприятие производит колбасы, копчености и полуфабрикаты, которые реализуются, в том числе, через магазины фабричной торговой сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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