В Пермском крае вдвое снизил прибыль крупный производитель курятины

Пермское ЗАО «Птицефабрика Чайковская» в 2022 году получило 14,4 млн чистой прибыли

27 июня 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Птицефабрика производит более 70 видов различной продукции Фото: Московец Илья © URA.RU ЗАО «Птицефабрика Чайковская», которое является одним из крупнейших производителей мяса курицы и куриных яиц в Пермском крае, в 2022 году почти вдвое сократило прибыль. Об этом сообщается в отчете о годовых финансовых результатах предприятия, опубликованном в СБИС. «ЗАО „Птицефабрика Чайковская“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 14,4 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,3 млрд рублей и чистую прибыль в 27,6 млн рублей. Чайковская птицефабрика выпускает более 70 видов различной продукции. Помимо куриных тушек и яиц, предприятие производит колбасы, копчености и полуфабрикаты, которые реализуются, в том числе, через магазины фабричной торговой сети.

ЗАО «Птицефабрика Чайковская», которое является одним из крупнейших производителей мяса курицы и куриных яиц в Пермском крае, в 2022 году почти вдвое сократило прибыль. Об этом сообщается в отчете о годовых финансовых результатах предприятия, опубликованном в СБИС. «ЗАО „Птицефабрика Чайковская“, Пермский край. Отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 14,4 млн рублей», — указано в СБИС. Годом ранее предприятие фиксировало выручку в 1,3 млрд рублей и чистую прибыль в 27,6 млн рублей. Чайковская птицефабрика выпускает более 70 видов различной продукции. Помимо куриных тушек и яиц, предприятие производит колбасы, копчености и полуфабрикаты, которые реализуются, в том числе, через магазины фабричной торговой сети.