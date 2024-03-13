Пермский музей, директора которого обыскивала ФСБ, получил престижную премию

Музей современного искусства PERMM завоевал одну из премий газеты The Art Newspaper Russia. Итоги опубликованы в Telegram. Директор учреждения Наиля Аллахвердиева назвала эту победу результатом командной работы. Двумя днями ранее сотрудники ФСБ провели у нее обыск.
«Премия The Art Newspaper Russia вручена. Победитель в номинации „Музей года“ — музей современного искусства PERMM», — написано в telegram-канале организаторов.
«Эта победа — результат работы большого количества талантливых людей, художников, кураторов и сотрудников музея. Эта победа — в том числе и мой результат, потому что десять лет назад спасение, сохранение и развитие PERMM стало делом моей жизни», — призналась Аллахвердиева в интервью ТАСС.
По данным прикамских журналистов, обыск у директора пермского музея связан с делом активиста Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом) о госизмене. Его в 2023 году заочно приговорил к 8,5 года колонии за распространение ложных сведений о российской армии. Корреспонденту URA.RU оперативно связаться в Аллахвердиевой не удалось. Она не ответила на сообщения.
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