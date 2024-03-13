Экс-депутат пермского заксобрания покидает московское правительство

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Антон Удальев увольняется с поста замруководителя департамента ЖКХ Москвы. Сейчас он находится в отпуске, из которого уже не выйдет.
«Удальев ушел в отпуск и написал заявление об уходе с должности заместителя руководителя департамента столичного ЖКХ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Инсайдеры URA.RU данную информацию подтвердили. По их словам, Удальев покинет департамент 19 апреля. Сам чиновник на звонок агентства не ответил.
В Москве Антон Удальев работал с 20 марта 2023 года. В департаменте ЖКХ он курировал вопросы по улучшению погодных условий в праздничные дни.
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