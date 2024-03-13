13 марта 2024

Экс-депутат пермского заксобрания покидает московское правительство

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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, удальев антон
Антон Удальев будет уволен с 19 апреля Фото:

Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Антон Удальев увольняется с поста замруководителя департамента ЖКХ Москвы. Сейчас он находится в отпуске, из которого уже не выйдет.

«Удальев ушел в отпуск и написал заявление об уходе с должности заместителя руководителя департамента столичного ЖКХ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Инсайдеры URA.RU данную информацию подтвердили. По их словам, Удальев покинет департамент 19 апреля. Сам чиновник на звонок агентства не ответил.

В Москве Антон Удальев работал с 20 марта 2023 года. В департаменте ЖКХ он курировал вопросы по улучшению погодных условий в праздничные дни.

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Бывший депутат законодательного собрания Пермского края Антон Удальев увольняется с поста замруководителя департамента ЖКХ Москвы. Сейчас он находится в отпуске, из которого уже не выйдет. «Удальев ушел в отпуск и написал заявление об уходе с должности заместителя руководителя департамента столичного ЖКХ», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Инсайдеры URA.RU данную информацию подтвердили. По их словам, Удальев покинет департамент 19 апреля. Сам чиновник на звонок агентства не ответил. В Москве Антон Удальев работал с 20 марта 2023 года. В департаменте ЖКХ он курировал вопросы по улучшению погодных условий в праздничные дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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