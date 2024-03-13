13 марта 2024

Пермяк до смерти забил незнакомца веткой и ограбил

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения по тушению торфяных пожаров. Свердловская область, ветки, палки, костер, метка бобра
В качестве оружия преступник использовал ветку дерева Фото:

Житель Краснокамска (Пермский край) осужден за то, что избил незнакомца руками, ногами и веткой дерева, а после этого ограбил его. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«В ночь на 23 июля 2023 года житель Краснокамска поссорился с 33-летним мужчиной возле железнодорожной станции „Рейд“. Чтобы наказать оппонента, он избил его руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Когда мужчина потерял сознание, преступник похитил его телефон. От полученных травм мужчина скончался в больнице», — рассказали в ведомстве.

В отношении 22-летнего пермяка было возбуждено два уголовного дела. По обоим он признан виновным и следующие 12,5 лет проведет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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Житель Краснокамска (Пермский край) осужден за то, что избил незнакомца руками, ногами и веткой дерева, а после этого ограбил его. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В ночь на 23 июля 2023 года житель Краснокамска поссорился с 33-летним мужчиной возле железнодорожной станции „Рейд“. Чтобы наказать оппонента, он избил его руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Когда мужчина потерял сознание, преступник похитил его телефон. От полученных травм мужчина скончался в больнице», — рассказали в ведомстве. В отношении 22-летнего пермяка было возбуждено два уголовного дела. По обоим он признан виновным и следующие 12,5 лет проведет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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