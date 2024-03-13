Пермяк до смерти забил незнакомца веткой и ограбил

14 марта 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

В качестве оружия преступник использовал ветку дерева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Краснокамска (Пермский край) осужден за то, что избил незнакомца руками, ногами и веткой дерева, а после этого ограбил его. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В ночь на 23 июля 2023 года житель Краснокамска поссорился с 33-летним мужчиной возле железнодорожной станции „Рейд“. Чтобы наказать оппонента, он избил его руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Когда мужчина потерял сознание, преступник похитил его телефон. От полученных травм мужчина скончался в больнице», — рассказали в ведомстве. В отношении 22-летнего пермяка было возбуждено два уголовного дела. По обоим он признан виновным и следующие 12,5 лет проведет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Краснокамска (Пермский край) осужден за то, что избил незнакомца руками, ногами и веткой дерева, а после этого ограбил его. От полученных травм мужчина скончался в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «В ночь на 23 июля 2023 года житель Краснокамска поссорился с 33-летним мужчиной возле железнодорожной станции „Рейд“. Чтобы наказать оппонента, он избил его руками, ногами и деревянным предметом по голове и телу. Когда мужчина потерял сознание, преступник похитил его телефон. От полученных травм мужчина скончался в больнице», — рассказали в ведомстве. В отношении 22-летнего пермяка было возбуждено два уголовного дела. По обоим он признан виновным и следующие 12,5 лет проведет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.