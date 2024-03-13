13 марта 2024

На СВО погиб штурмовик Марат Абляев из Пермского края

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, экипировка, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный, рожки автоматные
Боец погиб в ноябре 2023 года Фото:

В зоне проведения СВО погиб командир взвода штурмовой роты Марат Абляев. Он был родом из Бадымского округа Пермского края. Об этом сообщили в официальном сообществе округа в соцсети «ВКонтакте».

«Скорбим по гибели солдата Марата Абляева, героически погибшего на СВО во время исполнения служебного долга 12 ноября 2023 года. Абляев был командиром взвода штурмовой роты танкового полка», — говорится в посте.

Простились с погибшим бойцом 13 марта. Его похоронили на Старочадовском кладбище в Бардымском округе.

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В зоне проведения СВО погиб командир взвода штурмовой роты Марат Абляев. Он был родом из Бадымского округа Пермского края. Об этом сообщили в официальном сообществе округа в соцсети «ВКонтакте». «Скорбим по гибели солдата Марата Абляева, героически погибшего на СВО во время исполнения служебного долга 12 ноября 2023 года. Абляев был командиром взвода штурмовой роты танкового полка», — говорится в посте. Простились с погибшим бойцом 13 марта. Его похоронили на Старочадовском кладбище в Бардымском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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