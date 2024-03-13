На СВО погиб штурмовик Марат Абляев из Пермского края

Боец погиб в ноябре 2023 года
В зоне проведения СВО погиб командир взвода штурмовой роты Марат Абляев. Он был родом из Бадымского округа Пермского края. Об этом сообщили в официальном сообществе округа в соцсети «ВКонтакте».
«Скорбим по гибели солдата Марата Абляева, героически погибшего на СВО во время исполнения служебного долга 12 ноября 2023 года. Абляев был командиром взвода штурмовой роты танкового полка», — говорится в посте.
Простились с погибшим бойцом 13 марта. Его похоронили на Старочадовском кладбище в Бардымском округе.
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