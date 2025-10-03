Сиделец, насильник и заводчанин: что известно про обвиняемого в нападении на школьницу в Перми

В Перми отправили в СИЗО 45-летнего обвиняемого, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера над 14-летней школьницей. ПО данным СМИИ, это Константин Тарасов, который ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления. URA.RU собрало воедино все, что известно об обвиняемом, его жизни и уже совершенных преступлениях.
Константин Тарасов
Тарасов родился в 1979 году. Он вырос, женился и в начале 2000-х работал на заводе «Машиностроитель» резчиком. Был примерным семьянином и ценным сотрудником. Мало кто знал тогда, что он ведет двойную жизнь.
Пострадавшие
Его пострадавшими в основном становились совершеннолетние девушки и женщины. Ко всем он неожиданно выскакивал из кустов и переулков в Мотовилихинском районе и угрожая оружием совершал насилие. Его деяния уголовный кодекс трактует как «насильственные действия иного характера».
Маска
К нападениям насильник готовился заранее. Он мог по несколько часов поджидать тех, на кого нападет. Почти во всех случаях он был полностью обнажен или полуголый. Всегда на его голове находилась маска или самодельная балаклава из толстовки либо кофты.
Нападение на ребенка и беременную
Одним из самых громких преступлений Тарасова стало нападение на 9-летнюю девочку. В 2008 году он подкараулил ее на лыжной базе в Мотовилихе и угрожая убийством заставил ребенка совершить действие сексуального характера. Годом ранее он аналогичным образом напал на женщину, которая была на восьмом месяце беременности.
Тюрьма и освобождение
Когда Тарасова поймали и его вина была доказана, суд отправил его в колонию. Узнав о преступлениях, от него отвернулись жена и коллеги. Выйти на свободу ему удалось в сентябре 2024 года. Он завел страницу в социальных сетях и даже публиковал свои фотографии.
Нападение на школьниц
Тарасов не смог вернуться к нормальной жизни. В мае в социальных сетях появилась информация, что пермячка повстречала в лесу странного мужчину. Женщина предположила, что он насильник, но ей удалось сбежать и тот не успел ничего сделать. 20 сентября в Орджоникидзевском районе произошло еще одно нападение. Мужчина выскочил из кустов к двум 14-летним школьницам. Одной удалось сбежать, а вторую он схватил за волосы и заставил смотреть на то, как он себя удовлетворяет.
Задержание и следствие
Тарасов был задержан по горячим следам. Следователи возбудили уголовное дело и предъявили мужчине обвинение. Суд решил отправить насильника в СИЗО на время расследования.
