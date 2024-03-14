В челябинском соцучреждении мужчина оформил 90 кредитов на инвалида

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Мужчина воспользовался состоянием здоровья соседа Фото:

В одном из соцучреждений Кыштыма Челябинской области мужчина оформил 90 кредитов на соседа-инвалида. Злоумышленник задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции Кыштыма установили и задержали 35-летнего уроженца Озерска, оформившего от имени знакомого 90 заявок на кредиты. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший имеет проблемы со здоровьем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление было раскрыто после сообщения руководителя соцучреждения о том, что у одного из жителей списали пенсию по инвалидности с банковской карты. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался сосед пострадавшего, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник сообщил полиции, что уговорил товарища пойти в банк и оформить две банковские карты, после чего похитил с них порядка 50 тысяч рублей.

«Однако этого ему оказалось мало и он сфотографировал потерпевшего с его паспортом. Затем от его имени, но с привязкой к номеру своего телефона, оформил в различных банках 90 заявок на кредиты», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящий момент мужчине избирается мера пресечения.

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В одном из соцучреждений Кыштыма Челябинской области мужчина оформил 90 кредитов на соседа-инвалида. Злоумышленник задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Сотрудники полиции Кыштыма установили и задержали 35-летнего уроженца Озерска, оформившего от имени знакомого 90 заявок на кредиты. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший имеет проблемы со здоровьем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Преступление было раскрыто после сообщения руководителя соцучреждения о том, что у одного из жителей списали пенсию по инвалидности с банковской карты. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался сосед пострадавшего, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник сообщил полиции, что уговорил товарища пойти в банк и оформить две банковские карты, после чего похитил с них порядка 50 тысяч рублей. «Однако этого ему оказалось мало и он сфотографировал потерпевшего с его паспортом. Затем от его имени, но с привязкой к номеру своего телефона, оформил в различных банках 90 заявок на кредиты», — уточнили в пресс-службе ведомства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящий момент мужчине избирается мера пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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