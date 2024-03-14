В челябинском соцучреждении мужчина оформил 90 кредитов на инвалида

Мужчина воспользовался состоянием здоровья соседа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В одном из соцучреждений Кыштыма Челябинской области мужчина оформил 90 кредитов на соседа-инвалида. Злоумышленник задержан, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сотрудники полиции Кыштыма установили и задержали 35-летнего уроженца Озерска, оформившего от имени знакомого 90 заявок на кредиты. Злоумышленник воспользовался тем, что потерпевший имеет проблемы со здоровьем», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Преступление было раскрыто после сообщения руководителя соцучреждения о том, что у одного из жителей списали пенсию по инвалидности с банковской карты. Полицейские установили подозреваемого, которым оказался сосед пострадавшего, ранее судимый за аналогичные преступления. Злоумышленник сообщил полиции, что уговорил товарища пойти в банк и оформить две банковские карты, после чего похитил с них порядка 50 тысяч рублей.

«Однако этого ему оказалось мало и он сфотографировал потерпевшего с его паспортом. Затем от его имени, но с привязкой к номеру своего телефона, оформил в различных банках 90 заявок на кредиты», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). В настоящий момент мужчине избирается мера пресечения.