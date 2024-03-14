На челябинской трассе произошло смертельное ДТП. Видео

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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
В ДТП погибло два человека Фото:

На участке трассы между Саткой и Бакалом (Челябинская область) утром 14 марта Kia Cerato вылетел «в лоб» Toyota Camry. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, в результате аварии погибло два человека.

«По предварительным данным, водитель Kia Cerato при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), и совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП водитель Toyota Camry и пассажир Kia Cerato от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там отметили, что второй пассажир Kia, 6-летняя девочка, а также сам водитель остались живы. Также среди выживших остался пассажир японского седана. Их доставили в больницу. Предварительно установлено, что в автомобилях участников аварии никто не был пристегнут ремнями безопасности.

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На участке трассы между Саткой и Бакалом (Челябинская область) утром 14 марта Kia Cerato вылетел «в лоб» Toyota Camry. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, в результате аварии погибло два человека. «По предварительным данным, водитель Kia Cerato при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), и совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП водитель Toyota Camry и пассажир Kia Cerato от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции. Там отметили, что второй пассажир Kia, 6-летняя девочка, а также сам водитель остались живы. Также среди выживших остался пассажир японского седана. Их доставили в больницу. Предварительно установлено, что в автомобилях участников аварии никто не был пристегнут ремнями безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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