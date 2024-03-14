В ДТП погибло два человека Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На участке трассы между Саткой и Бакалом (Челябинская область) утром 14 марта Kia Cerato вылетел «в лоб» Toyota Camry. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД области, в результате аварии погибло два человека.

«По предварительным данным, водитель Kia Cerato при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), и совершил столкновение со встречным автомобилем Toyota Camry. В результате ДТП водитель Toyota Camry и пассажир Kia Cerato от полученных травм скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной госавтоинспекции.

Там отметили, что второй пассажир Kia, 6-летняя девочка, а также сам водитель остались живы. Также среди выживших остался пассажир японского седана. Их доставили в больницу. Предварительно установлено, что в автомобилях участников аварии никто не был пристегнут ремнями безопасности.