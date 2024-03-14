Какие новые детали появились в деле челябинского маньяка Владимира Ческидова

В деле челябинского маньяка Владимира Ческидова появилась новая статья
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Мера пресечения Владимиру Ческидову обвиняемому в похищении, убийстве, изнасиловании, в суде Центрального района. Челябинск, ческидов владимир
Следователи продолжают сбор информации по делу Владимира Ческидова Фото:
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Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Сотрудники следственного комитета Челябинской области продолжают расследовать дело «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова. История начинает обрастать новыми подробностями. Какие новые детали появились в уголовном деле — в материале URA.RU.

  • Ческидов после задержания около полугода провел в Москве. Там он проходил психиатрическую экспертизу. Пока результатов исследований нет. Но по слухам, мужчина не совсем вменяем.
  • От результатов данной экспертизы зависит будущее Ческидова. Если его признают невменяемым — вместо колонии его отправят на лечение.
  • В уголовном деле Ческидова появилась новая статья о насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). А также новый эпизод похищения человека.
  • Следователи смогли определить, откуда Ческидов похищал своих жертв. В обоих случаях мужчина заманивал к себе девушек с автовокзала. А после насильно удерживал их.

Ческидов был задержан в конце июля прошлого года. Показания на него дала женщина, которая пояснила правоохранителям, что 14 лет она была у него в плену. Сбежать ей удалось, когда у Ческидова случился алкогольный припадок и его забрали медики.

Проверяя слова женщины, силовики провели обыск в доме маньяка. У него были обнаружены диски с порно, секс-игрушки, БДСМ-приспособления. Но больше всего следователей заинтересовали найденные на заднем дворе скелетированные останки человека. В отношении Ческидова возбудили еще одно дело по факту убийства.

Маньяк признался почти во всем, в чем его обвиняли. Но отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, близость с похищенной происходила по обоюдному согласию.

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Сотрудники следственного комитета Челябинской области продолжают расследовать дело «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова. История начинает обрастать новыми подробностями. Какие новые детали появились в уголовном деле — в материале URA.RU. Ческидов был задержан в конце июля прошлого года. Показания на него дала женщина, которая пояснила правоохранителям, что 14 лет она была у него в плену. Сбежать ей удалось, когда у Ческидова случился алкогольный припадок и его забрали медики. Проверяя слова женщины, силовики провели обыск в доме маньяка. У него были обнаружены диски с порно, секс-игрушки, БДСМ-приспособления. Но больше всего следователей заинтересовали найденные на заднем дворе скелетированные останки человека. В отношении Ческидова возбудили еще одно дело по факту убийства. Маньяк признался почти во всем, в чем его обвиняли. Но отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, близость с похищенной происходила по обоюдному согласию.
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Ссылки по теме
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