Какие новые детали появились в деле челябинского маньяка Владимира Ческидова

В деле челябинского маньяка Владимира Ческидова появилась новая статья

Следователи продолжают сбор информации по делу Владимира Ческидова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Маньяк в Челябинске 14 лет держал в плену молодую женщину

Сотрудники следственного комитета Челябинской области продолжают расследовать дело «Смолинского маньяка» Владимира Ческидова. История начинает обрастать новыми подробностями. Какие новые детали появились в уголовном деле — в материале URA.RU.

Ческидов после задержания около полугода провел в Москве. Там он проходил психиатрическую экспертизу. Пока результатов исследований нет. Но по слухам, мужчина не совсем вменяем.

От результатов данной экспертизы зависит будущее Ческидова. Если его признают невменяемым — вместо колонии его отправят на лечение.

В уголовном деле Ческидова появилась новая статья о насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ). А также новый эпизод похищения человека.

Следователи смогли определить, откуда Ческидов похищал своих жертв. В обоих случаях мужчина заманивал к себе девушек с автовокзала. А после насильно удерживал их.

Ческидов был задержан в конце июля прошлого года. Показания на него дала женщина, которая пояснила правоохранителям, что 14 лет она была у него в плену. Сбежать ей удалось, когда у Ческидова случился алкогольный припадок и его забрали медики.

Проверяя слова женщины, силовики провели обыск в доме маньяка. У него были обнаружены диски с порно, секс-игрушки, БДСМ-приспособления. Но больше всего следователей заинтересовали найденные на заднем дворе скелетированные останки человека. В отношении Ческидова возбудили еще одно дело по факту убийства.

Маньяк признался почти во всем, в чем его обвиняли. Но отверг обвинения в изнасиловании. По его словам, близость с похищенной происходила по обоюдному согласию.