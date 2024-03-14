В Коркино женщина придумала рождение двух детей для получения маткапитала

В Коркино Челябинской области женщина выдумала рождение двух детей для получения маткапитала. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«В Коркинский городской суд Челябинской области направлено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она представила в Отделение социального фонда России по Челябинской области заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении двух детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
В ведомстве уточнили, что по закону для оформления документов о рождении ребенка самого малыша показывать не обязательно, достаточно показаний двух свидетелей. По такой схеме женщина придумала две истории о родах и вписала даты рождения несуществующих детей в паспорт.
«После этого обвиняемая попыталась получить сертификат на выдачу материнского капитала на сумму около 650 тысяч рублей. Довести свой умысел до конца она не смогла и была задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России „Коркинский“», — пояснили в пресс-службе ведомства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Мошеннице грозит до шести лет лишения свобод и штраф в размере до 80 тысяч рублей.
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