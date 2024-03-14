В Коркино женщина придумала рождение двух детей для получения маткапитала

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги. Челябинск, бухгалтерия, деньги, рубли
Рождение двух детей женщина придумала для получения денег Фото:

В Коркино Челябинской области женщина выдумала рождение двух детей для получения маткапитала. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В Коркинский городской суд Челябинской области направлено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она представила в Отделение социального фонда России по Челябинской области заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении двух детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что по закону для оформления документов о рождении ребенка самого малыша показывать не обязательно, достаточно показаний двух свидетелей. По такой схеме женщина придумала две истории о родах и вписала даты рождения несуществующих детей в паспорт.

«После этого обвиняемая попыталась получить сертификат на выдачу материнского капитала на сумму около 650 тысяч рублей. Довести свой умысел до конца она не смогла и была задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России „Коркинский“», — пояснили в пресс-службе ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Мошеннице грозит до шести лет лишения свобод и штраф в размере до 80 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино Челябинской области женщина выдумала рождение двух детей для получения маткапитала. Уголовное дело о мошенничестве передано в суд, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «В Коркинский городской суд Челябинской области направлено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она представила в Отделение социального фонда России по Челябинской области заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении двух детей», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что по закону для оформления документов о рождении ребенка самого малыша показывать не обязательно, достаточно показаний двух свидетелей. По такой схеме женщина придумала две истории о родах и вписала даты рождения несуществующих детей в паспорт. «После этого обвиняемая попыталась получить сертификат на выдачу материнского капитала на сумму около 650 тысяч рублей. Довести свой умысел до конца она не смогла и была задержана сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России „Коркинский“», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.2 УК РФ. Мошеннице грозит до шести лет лишения свобод и штраф в размере до 80 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...