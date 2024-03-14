На концерте в Екатеринбурге Егор Крид заплакал, когда вспомнил бабушку

Крид не стеснялся своих эмоций на концерте в Екатеринбурге (архивное фото)
Во время концерта в ДИВСе (Дворец игровых видов спорта) певец Егор Крид заплакал, когда вспомнил свою двоюродную бабушку, которая работала на Химмаше. Об этом сообщает портал E1.
«Моя бабушка Таисия Васильевна очень сильно любила жизнь. Она называла меня ангелом-хранителем, постоянно ходила на работу, была позитивна. Теперь она мой ангел-хранитель. Если ты слышишь, эти аплодисменты тебе», — передает E1.RU слова Крида.
Крид не смог побороть волнение от воспоминаний о бабушке во время исполнения песни «Берегу». Люди в зале поддержали певца и начали петь песню хором.
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