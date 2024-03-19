На викторину «Опорный край» заявилась половина жителей Свердловской области

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Викторина «Опорный край». Екатеринбург, викторина опорный край
Участникам уже вручили первые подарки — медали Фото:

Почти 50% от числа жителей Свердловской области стали участниками викторины «Опорный край». Она проходила в регионе с 15 по 18 марта. Об этом заявил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

«По данным на 00:00 19 марта на единый номер поступило 2 120 514 уникальных номеров викторины. Колоссальное количество, практически 50% от жителей Свердловской области», — подчеркнул Породнов на пресс-конференции в ТАСС. По данным Росстата на 2023 год в регионе живет 4 239 311 человек.

Список уникальных номеров опубликуют на сайте викторины 19 марта до 16:00. Организаторы просят всех, кто не нашел свой код на сайте, обращаться на единый многоканальный телефон: +7 (908) 908-77-48. Там же помогут зарегистрировать уникальный номер тем, кто еще этого сделать не успел.

Проверить свой код можно на сайте викторины. А уже 12 апреля в интернете и эфире ОТВ определят победителей, результаты продублируют на главной интернет-площадке «Опорного края» 13 апреля. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.

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Почти 50% от числа жителей Свердловской области стали участниками викторины «Опорный край». Она проходила в регионе с 15 по 18 марта. Об этом заявил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов. «По данным на 00:00 19 марта на единый номер поступило 2 120 514 уникальных номеров викторины. Колоссальное количество, практически 50% от жителей Свердловской области», — подчеркнул Породнов на пресс-конференции в ТАСС. По данным Росстата на 2023 год в регионе живет 4 239 311 человек. Список уникальных номеров опубликуют на сайте викторины 19 марта до 16:00. Организаторы просят всех, кто не нашел свой код на сайте, обращаться на единый многоканальный телефон: +7 (908) 908-77-48. Там же помогут зарегистрировать уникальный номер тем, кто еще этого сделать не успел. Проверить свой код можно на сайте викторины. А уже 12 апреля в интернете и эфире ОТВ определят победителей, результаты продублируют на главной интернет-площадке «Опорного края» 13 апреля. В призовом фонде акции — 2000 смартфонов, 45 квартир, 100 автомобилей и 20 легендарных мотоциклов «Урал». Подробнее о правилах викторины — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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