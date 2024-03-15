Сколько стоят самые дорогие и дешевые квартиры на вторичном рынке Перми. Инфографика

Риелтор Курина: самая бюджетная готовая квартира в Перми стоит от 1,5 млн рублей

15 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Агент по недвижимости сравнила цены на квартирах в домах, высота которых выше пяти этажей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Стоимость квартир на вторичном рынке Перми в марте 2024 года начинается от 1,5 млн рублей. Речь идет об «однушке» в Дзержинском районе города. Дороже всего продают четырехкомнатную квартиру в Свердловском районе — объект оценивают в 69 млн рублей, рассказала пермский агент по недвижимости Светлана Курина в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В семи районах нашего города на продажу выставлено 4 тысячи квартир. Самая бюджетная однокомнатная квартира располагается в Дзержинском районе. Площадь — 29,4 квадратных метра, цена — 1,5 млн рублей. А за 69 млн рублей предлагают четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метра в Свердловском районе», — написала Светлана Курина. Она также указала, сколько стоят самые бюджетные и дорогие «двушки», «трешки» и пятикомнатные квартиры. Стоимость двухкомнатных квартир в Перми начинается от 1,7 млн рублей. За эту сумму можно купить жилье в Кировском районе города без ремонта. Самая дорогая «двушка» находится в Дзержинском районе. Она расположена в элитном доме и имеет собственную террасу. Объект площадью 81 квадратный метр оценивают в 20 млн рублей. Трехкомнатные квартиры продаются по цене от 2,5 млн рублей. Речь идет о жилье в микрорайоне Гайва. Площадь квартиры — 43 квадратных метра, а из ее окон видна река Кама. Самая дорогая «трешка» находится в центре города и продается за 39 млн рублей. Пятикомнатные квартиры предлагают по ценам от 6,5 млн рублей. Бюджетный вариант нашелся в Орджоникидзевском районе, но судя по фотографиям на сайте «Авито» квартира требует ремонта. Самая дорогая пятикомнатная квартира в престижном доме стоит 42 млн рублей. Агент по недвижимости отметила, что в своем обзоре цен учитывала дома не менее 5 этажей. Инфографика URA.RU Инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стоимость квартир на вторичном рынке Перми в марте 2024 года начинается от 1,5 млн рублей. Речь идет об «однушке» в Дзержинском районе города. Дороже всего продают четырехкомнатную квартиру в Свердловском районе — объект оценивают в 69 млн рублей, рассказала пермский агент по недвижимости Светлана Курина в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «В семи районах нашего города на продажу выставлено 4 тысячи квартир. Самая бюджетная однокомнатная квартира располагается в Дзержинском районе. Площадь — 29,4 квадратных метра, цена — 1,5 млн рублей. А за 69 млн рублей предлагают четырехкомнатную квартиру площадью 247 квадратных метра в Свердловском районе», — написала Светлана Курина. Она также указала, сколько стоят самые бюджетные и дорогие «двушки», «трешки» и пятикомнатные квартиры. Стоимость двухкомнатных квартир в Перми начинается от 1,7 млн рублей. За эту сумму можно купить жилье в Кировском районе города без ремонта. Самая дорогая «двушка» находится в Дзержинском районе. Она расположена в элитном доме и имеет собственную террасу. Объект площадью 81 квадратный метр оценивают в 20 млн рублей. Трехкомнатные квартиры продаются по цене от 2,5 млн рублей. Речь идет о жилье в микрорайоне Гайва. Площадь квартиры — 43 квадратных метра, а из ее окон видна река Кама. Самая дорогая «трешка» находится в центре города и продается за 39 млн рублей. Пятикомнатные квартиры предлагают по ценам от 6,5 млн рублей. Бюджетный вариант нашелся в Орджоникидзевском районе, но судя по фотографиям на сайте «Авито» квартира требует ремонта. Самая дорогая пятикомнатная квартира в престижном доме стоит 42 млн рублей. Агент по недвижимости отметила, что в своем обзоре цен учитывала дома не менее 5 этажей.