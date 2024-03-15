В Магнитогорске вырос спрос на коммунальщиков и аграриев

«Авито»: в Магнитогорске стали чаще искать на работу работников ЖКХ

15 марта 2024 в 18:10 Размер текста - 17 +

В Магнитогорске появилось больше вакансий для коммунальщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске (Челябинская область) вырос спрос на коммунальщиков и аграриев. Как сообщил директор категории «Офисные профессии» платформы «Авито Работа» Кирилл Пшеничных, увеличение потребности за год достигло 31-42%. «В условиях сложившегося дефицита кадров в Магнитогорске зимой 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года значительно выросло число вакансий для кандидатов из сфер ЖКХ и эксплуатации (увеличение на 42%), производства, сырья и сельского хозяйства (плюс 31%). Также значительно возрос спрос на специалистов по управлению персоналом (прирост на 27%) и маркетологов (плюс 21%)», — уточнил Пшеничных. В целом количество вакансий показало прирост 13%. Компании искали сотрудников не только на производство, но и в офис. Согласно опросу сервиса, проведенному в январе, сотрудникам на Урале при поиске важны размер зарплаты (69% ответов), гибкие условия труда (43%) и официальное трудоустройство (36% ответов респондентов). Компании, которые соответствуют данному набору, находить персонал оказывалось легче остальных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске (Челябинская область) вырос спрос на коммунальщиков и аграриев. Как сообщил директор категории «Офисные профессии» платформы «Авито Работа» Кирилл Пшеничных, увеличение потребности за год достигло 31-42%. «В условиях сложившегося дефицита кадров в Магнитогорске зимой 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года значительно выросло число вакансий для кандидатов из сфер ЖКХ и эксплуатации (увеличение на 42%), производства, сырья и сельского хозяйства (плюс 31%). Также значительно возрос спрос на специалистов по управлению персоналом (прирост на 27%) и маркетологов (плюс 21%)», — уточнил Пшеничных. В целом количество вакансий показало прирост 13%. Компании искали сотрудников не только на производство, но и в офис. Согласно опросу сервиса, проведенному в январе, сотрудникам на Урале при поиске важны размер зарплаты (69% ответов), гибкие условия труда (43%) и официальное трудоустройство (36% ответов респондентов). Компании, которые соответствуют данному набору, находить персонал оказывалось легче остальных.