В Магнитогорске вырос спрос на коммунальщиков и аграриев

«Авито»: в Магнитогорске стали чаще искать на работу работников ЖКХ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уборка снега. Тюмень, уборка снега
В Магнитогорске появилось больше вакансий для коммунальщиков Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) вырос спрос на коммунальщиков и аграриев. Как сообщил директор категории «Офисные профессии» платформы «Авито Работа» Кирилл Пшеничных, увеличение потребности за год достигло 31-42%.

«В условиях сложившегося дефицита кадров в Магнитогорске зимой 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года значительно выросло число вакансий для кандидатов из сфер ЖКХ и эксплуатации (увеличение на 42%), производства, сырья и сельского хозяйства (плюс 31%). Также значительно возрос спрос на специалистов по управлению персоналом (прирост на 27%) и маркетологов (плюс 21%)», — уточнил Пшеничных.

В целом количество вакансий показало прирост 13%. Компании искали сотрудников не только на производство, но и в офис. Согласно опросу сервиса, проведенному в январе, сотрудникам на Урале при поиске важны размер зарплаты (69% ответов), гибкие условия труда (43%) и официальное трудоустройство (36% ответов респондентов). Компании, которые соответствуют данному набору, находить персонал оказывалось легче остальных.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске (Челябинская область) вырос спрос на коммунальщиков и аграриев. Как сообщил директор категории «Офисные профессии» платформы «Авито Работа» Кирилл Пшеничных, увеличение потребности за год достигло 31-42%. «В условиях сложившегося дефицита кадров в Магнитогорске зимой 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года значительно выросло число вакансий для кандидатов из сфер ЖКХ и эксплуатации (увеличение на 42%), производства, сырья и сельского хозяйства (плюс 31%). Также значительно возрос спрос на специалистов по управлению персоналом (прирост на 27%) и маркетологов (плюс 21%)», — уточнил Пшеничных. В целом количество вакансий показало прирост 13%. Компании искали сотрудников не только на производство, но и в офис. Согласно опросу сервиса, проведенному в январе, сотрудникам на Урале при поиске важны размер зарплаты (69% ответов), гибкие условия труда (43%) и официальное трудоустройство (36% ответов респондентов). Компании, которые соответствуют данному набору, находить персонал оказывалось легче остальных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...