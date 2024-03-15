Свердловчане смогут добраться до избирательных участков на бесплатном автобусе

16 марта 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

На автобусе также можно будет вернутся домой Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жители Дегтярска (Свердловская область) 16 и 17 марта смогут доехать до избирательных участков на бесплатном автобусе. Он будет курсировать до школы № 23 и до городского Дворца культуры. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «В дни голосования по выборам президента России 16 и 17 марта 2024 года (суббота и воскресенье) вы сможете воспользоваться автобусом, который доставит вас бесплатно на избирательные участки № 1235 (школа № 23) и № 1236 (Дворец культуры)», — написал в своем telegram-канале Пильников. Он подчеркнул, что на автобусе также можно будет вернуться обратно домой. Первая посадка на автобус ожидается в 10:00, последняя — в 15:15. Автобус с номером КА369 будет курсировать от перекрестка улиц Заводская — Набережная и от улиц Крылова, Карпинского, Полевская до избирательных участков. На 20:00 15 марта явка на выборах президента в Свердловской области достигла 33,70%. О том, как прошел первый день выборов в регионе — в материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Дегтярска (Свердловская область) 16 и 17 марта смогут доехать до избирательных участков на бесплатном автобусе. Он будет курсировать до школы № 23 и до городского Дворца культуры. Об этом сообщил глава города Вадим Пильников. «В дни голосования по выборам президента России 16 и 17 марта 2024 года (суббота и воскресенье) вы сможете воспользоваться автобусом, который доставит вас бесплатно на избирательные участки № 1235 (школа № 23) и № 1236 (Дворец культуры)», — написал в своем telegram-канале Пильников. Он подчеркнул, что на автобусе также можно будет вернуться обратно домой. Первая посадка на автобус ожидается в 10:00, последняя — в 15:15. Автобус с номером КА369 будет курсировать от перекрестка улиц Заводская — Набережная и от улиц Крылова, Карпинского, Полевская до избирательных участков. На 20:00 15 марта явка на выборах президента в Свердловской области достигла 33,70%. О том, как прошел первый день выборов в регионе — в материале агентства.