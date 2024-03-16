Половина свердловчан проголосовала на выборах президента. Инфографика

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Избирательный участок. Тюмень , выборы, выборы 2024, голосовпние
Большинство свердловчан голосуют очно Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Явка на выборах президента в Свердловской области на 15:00 часов местного времени 16 марта составила 49,04%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале.

«На 15:00 часов общая явка с учетом ДЭГ — 49,04% (от числа избирателей в регионе), явка по ДЭГ 84,64%», — рассказали в избиркоме. Показатель явки по Екатеринбургу составил 41,25% с учетом ДЭГ. Из них 26,75% проголосовали в первый день.

Выборы президента стартовали утром 15 марта, а закончатся в 20:00 часов 17-го. По итогам первого дня явка с учетом ДЭГ составляла 33,7%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU сообщает в онлайн-трансляции.

На пост президента претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.

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Явка на выборах президента в Свердловской области на 15:00 часов местного времени 16 марта составила 49,04%. Об этом сообщает свердловский избирком в telegram-канале. «На 15:00 часов общая явка с учетом ДЭГ — 49,04% (от числа избирателей в регионе), явка по ДЭГ 84,64%», — рассказали в избиркоме. Показатель явки по Екатеринбургу составил 41,25% с учетом ДЭГ. Из них 26,75% проголосовали в первый день. Выборы президента стартовали утром 15 марта, а закончатся в 20:00 часов 17-го. По итогам первого дня явка с учетом ДЭГ составляла 33,7%. Как уже сообщало агентство, установленный Кремлем для региона ориентир — 70%. О том, как проходит голосование, URA.RU сообщает в онлайн-трансляции. На пост президента претендуют четыре кандидата — Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. О каких-либо нарушениях на участках не сообщается. Голосование проходит под контролем международных наблюдателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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