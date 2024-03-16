16 марта 2024

В Пермском крае на выборы пришел Конь из «Трех богатырей». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2024. Избирательная комиссия № 2761 в аэропорту Савино. Пермь , избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень
Пермяки активно голосуют на выборах Фото:

Пермяки на третий день голосования на выборах президента творчески подошли к посещению участков. Одна из избирательниц пришла в сопровождении Коня из мультфильма «Три богатыря». Видео URA.RU предоставил ТИК Пермского муниципального района.

«В здание Нижнемуллинской средней школы утром 17 марта пришел необычный избиратель. На УИК №2735 в д. Петровка вошла женщина под руку с Конем из мультфильма „Три богатыря“, удивив комиссию», — рассказали агентству в ТИК.

В отличие от других регионов России, где сказочных персонажей было много 15—16 марта, в Прикамье из необычных посетителей отметился только робот. Явка по данным на 12:00 в Пермском крае составляет 62,5%.

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Пермяки на третий день голосования на выборах президента творчески подошли к посещению участков. Одна из избирательниц пришла в сопровождении Коня из мультфильма «Три богатыря». Видео URA.RU предоставил ТИК Пермского муниципального района. «В здание Нижнемуллинской средней школы утром 17 марта пришел необычный избиратель. На УИК №2735 в д. Петровка вошла женщина под руку с Конем из мультфильма „Три богатыря“, удивив комиссию», — рассказали агентству в ТИК. В отличие от других регионов России, где сказочных персонажей было много 15—16 марта, в Прикамье из необычных посетителей отметился только робот. Явка по данным на 12:00 в Пермском крае составляет 62,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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