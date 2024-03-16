В Пермском крае на выборы пришел Конь из «Трех богатырей». Видео

17 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Пермяки активно голосуют на выборах Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Пермяки на третий день голосования на выборах президента творчески подошли к посещению участков. Одна из избирательниц пришла в сопровождении Коня из мультфильма «Три богатыря». Видео URA.RU предоставил ТИК Пермского муниципального района. «В здание Нижнемуллинской средней школы утром 17 марта пришел необычный избиратель. На УИК №2735 в д. Петровка вошла женщина под руку с Конем из мультфильма „Три богатыря“, удивив комиссию», — рассказали агентству в ТИК. В отличие от других регионов России, где сказочных персонажей было много 15—16 марта, в Прикамье из необычных посетителей отметился только робот. Явка по данным на 12:00 в Пермском крае составляет 62,5%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермяки на третий день голосования на выборах президента творчески подошли к посещению участков. Одна из избирательниц пришла в сопровождении Коня из мультфильма «Три богатыря». Видео URA.RU предоставил ТИК Пермского муниципального района. «В здание Нижнемуллинской средней школы утром 17 марта пришел необычный избиратель. На УИК №2735 в д. Петровка вошла женщина под руку с Конем из мультфильма „Три богатыря“, удивив комиссию», — рассказали агентству в ТИК. В отличие от других регионов России, где сказочных персонажей было много 15—16 марта, в Прикамье из необычных посетителей отметился только робот. Явка по данным на 12:00 в Пермском крае составляет 62,5%.