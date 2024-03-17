В селе Байны под Богдановичем (Свердловская область) женщина разбила машину ВАЗ-2112 палкой из-за измены мужа. Видео инцидента опубликовали очевидцы.
На опубликованном в telegram-канале «Инцидент Камышлов» видео женщина с наушниками на голове избивает автомобиль палкой с разных сторон. Свидетели происшествия пытались остановить ее криками, задавая вопросы о причинах такого поведения. «А нечего спать с моим мужем!» — ответила она.
По словам местных жителей, это не первый подобный случай, связанный с женщиной. В результате инцидента пострадало стекло, зеркала, фары и покрытие автомобиля девушки, снимавшей видео.
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