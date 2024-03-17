17 марта 2024

В свердловском селе женщина из ревности разбила машину палкой. Видео

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Женщина сломала машине ВАЗ-2112 стекла, фары и зеркала (архивное фото) Фото:

В селе Байны под Богдановичем (Свердловская область) женщина разбила машину ВАЗ-2112 палкой из-за измены мужа. Видео инцидента опубликовали очевидцы.

На опубликованном в telegram-канале «Инцидент Камышлов» видео женщина с наушниками на голове избивает автомобиль палкой с разных сторон. Свидетели происшествия пытались остановить ее криками, задавая вопросы о причинах такого поведения. «А нечего спать с моим мужем!» — ответила она.

По словам местных жителей, это не первый подобный случай, связанный с женщиной. В результате инцидента пострадало стекло, зеркала, фары и покрытие автомобиля девушки, снимавшей видео.

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В селе Байны под Богдановичем (Свердловская область) женщина разбила машину ВАЗ-2112 палкой из-за измены мужа. Видео инцидента опубликовали очевидцы. На опубликованном в telegram-канале «Инцидент Камышлов» видео женщина с наушниками на голове избивает автомобиль палкой с разных сторон. Свидетели происшествия пытались остановить ее криками, задавая вопросы о причинах такого поведения. «А нечего спать с моим мужем!» — ответила она. По словам местных жителей, это не первый подобный случай, связанный с женщиной. В результате инцидента пострадало стекло, зеркала, фары и покрытие автомобиля девушки, снимавшей видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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