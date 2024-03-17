На СВО погиб крановщик из Пермского края Владислав Мульков

18 марта 2024 в 13:08 Размер текста - 17 +

Прощание с бойцом состоится 19 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крановщик из деревни Пурга Очерского округа Владислав Мульков погиб при выполнении боевых задач на СВО. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Владислав Мульков. В сентябре 2023 года Владислав поступил на службу по контракту. Принимал участие в боевых действиях, был ранен, прошел лечение и после восстановления вернулся в строй на передовую, для продолжения несения военной службы. 12 февраля Владислав погиб в бою с оружием в руках», — говорится в сообществе. Владислав Мульков был жителем деревни Пурга Очерского округа. В армии он получил специальность машиниста автомобильных кранов, а вернувшись после службы трудился крановщиком башенного крана. Прощание с бойцов состоится 19 марта в Центральном доме культуры по адресу: г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 6. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крановщик из деревни Пурга Очерского округа Владислав Мульков погиб при выполнении боевых задач на СВО. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Владислав Мульков. В сентябре 2023 года Владислав поступил на службу по контракту. Принимал участие в боевых действиях, был ранен, прошел лечение и после восстановления вернулся в строй на передовую, для продолжения несения военной службы. 12 февраля Владислав погиб в бою с оружием в руках», — говорится в сообществе. Владислав Мульков был жителем деревни Пурга Очерского округа. В армии он получил специальность машиниста автомобильных кранов, а вернувшись после службы трудился крановщиком башенного крана. Прощание с бойцов состоится 19 марта в Центральном доме культуры по адресу: г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 6.