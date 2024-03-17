17 марта 2024

На СВО погиб крановщик из Пермского края Владислав Мульков

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Прощание с бойцом состоится 19 марта Фото:

Крановщик из деревни Пурга Очерского округа Владислав Мульков погиб при выполнении боевых задач на СВО. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте».

«При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Владислав Мульков. В сентябре 2023 года Владислав поступил на службу по контракту. Принимал участие в боевых действиях, был ранен, прошел лечение и после восстановления вернулся в строй на передовую, для продолжения несения военной службы. 12 февраля Владислав погиб в бою с оружием в руках», — говорится в сообществе.

Владислав Мульков был жителем деревни Пурга Очерского округа. В армии он получил специальность машиниста автомобильных кранов, а вернувшись после службы трудился крановщиком башенного крана. Прощание с бойцов состоится 19 марта в Центральном доме культуры по адресу: г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 6.

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Крановщик из деревни Пурга Очерского округа Владислав Мульков погиб при выполнении боевых задач на СВО. Об этом сообщается в официальном сообществе администрации Очерского округа в соцсети «ВКонтакте». «При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб наш земляк Владислав Мульков. В сентябре 2023 года Владислав поступил на службу по контракту. Принимал участие в боевых действиях, был ранен, прошел лечение и после восстановления вернулся в строй на передовую, для продолжения несения военной службы. 12 февраля Владислав погиб в бою с оружием в руках», — говорится в сообществе. Владислав Мульков был жителем деревни Пурга Очерского округа. В армии он получил специальность машиниста автомобильных кранов, а вернувшись после службы трудился крановщиком башенного крана. Прощание с бойцов состоится 19 марта в Центральном доме культуры по адресу: г. Очер, ул. Коммунистическая, д. 6.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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