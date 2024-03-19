Мэр Котова потребовала убрать машины, которые оставляют у проездов и мусорки

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Наталья Котова. Челябинск, котова наталья
Котова потребовала авто у контейнерных площадок исключить как класс Фото:

Мэр Котова потребовала убрать машины от внутридомовых проездов и контейнерных площадок во дворах, препятствующих вывозу снега и мусора в Челябинске. Об этом глава города распорядилась на аппаратном совещании 19 марта.

«Личный транспорт, который оставляют у проездов, у контейнерных площадок — проработать еще раз с управляющими компаниями. Такие машины необходимо исключить как класс», — потребовала Котова. Прямой эфир с выступлением Котовой проходил на региональных каналах.

Также на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил о том, что управляющие кампании на данный момент занимаются рыхлением снега. При этом управление ЖКХ отрабатывает с ними отведение талой воды из дворов в ливневки.

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Мэр Котова потребовала убрать машины от внутридомовых проездов и контейнерных площадок во дворах, препятствующих вывозу снега и мусора в Челябинске. Об этом глава города распорядилась на аппаратном совещании 19 марта. «Личный транспорт, который оставляют у проездов, у контейнерных площадок — проработать еще раз с управляющими компаниями. Такие машины необходимо исключить как класс», — потребовала Котова. Прямой эфир с выступлением Котовой проходил на региональных каналах. Также на аппаратном совещании вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов сообщил о том, что управляющие кампании на данный момент занимаются рыхлением снега. При этом управление ЖКХ отрабатывает с ними отведение талой воды из дворов в ливневки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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