Общество Пермяки выставили на продажу брелоки с выборов президента за 3 тысячи рублей. Скрин 19 марта 2024 в 13:06 Размер текста - 17 + Избирателям выдавали брелоки и календари бесплатно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Пермского края начали продавать брелоки, которые выдавали бесплатно на выборах президента России тем, кто голосует впервые. Стоимость сувенира доходит до 3 тысяч рублей за штуку, сказано в объявлениях на сайте «Авито». «Брелок с выборов 2024 с флагом России буквой V. Стоимость — 3000 рублей», — пишет продавец из города Кунгура. Он уточняет, что готов отправить покупателю брелок по почте. В Перми брелоки продают дешевле. Продавцы готовы их отдать по цене 1480 и 2000 рублей. На один брелок уже нашелся покупатель. На сайте «Авито» сказано, что товар зарезервирован. Самый большую цену просит продавец из Кунгура Фото с сайта «Авито» На брелок за 2000 тысячи рублей уже нашелся продавец Фото с сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жители Пермского края начали продавать брелоки, которые выдавали бесплатно на выборах президента России тем, кто голосует впервые. Стоимость сувенира доходит до 3 тысяч рублей за штуку, сказано в объявлениях на сайте «Авито». «Брелок с выборов 2024 с флагом России буквой V. Стоимость — 3000 рублей», — пишет продавец из города Кунгура. Он уточняет, что готов отправить покупателю брелок по почте. В Перми брелоки продают дешевле. Продавцы готовы их отдать по цене 1480 и 2000 рублей. На один брелок уже нашелся покупатель. На сайте «Авито» сказано, что товар зарезервирован. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям