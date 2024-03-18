Избирателям выдавали брелоки и календари бесплатно
Жители Пермского края начали продавать брелоки, которые выдавали бесплатно на выборах президента России тем, кто голосует впервые. Стоимость сувенира доходит до 3 тысяч рублей за штуку, сказано в объявлениях на сайте «Авито».
«Брелок с выборов 2024 с флагом России буквой V. Стоимость — 3000 рублей», — пишет продавец из города Кунгура. Он уточняет, что готов отправить покупателю брелок по почте.
В Перми брелоки продают дешевле. Продавцы готовы их отдать по цене 1480 и 2000 рублей. На один брелок уже нашелся покупатель. На сайте «Авито» сказано, что товар зарезервирован.
Самый большую цену просит продавец из Кунгура
На брелок за 2000 тысячи рублей уже нашелся продавец
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