Главному по выборам у Куйвашева устроили овацию на совещании

Свердловский вице-губернатор Чемезов получил похвалу за выборы президента

19 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов руководил штабом по подготовке к выборам в регионе Фото: Илья Московец © URA.RU Политический вице-губернатор Олег Чемезов, который успешно провел президентскую кампанию в Свердловской области, получил особую похвалу — от советника губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды, пожалуй, самого опытного регионального чиновника. Об этом URA.RU рассказал один из участников встречи за закрытыми дверями. «Это было общение по итогам выборов. Чемезов собрал „творческую группу“, чтобы сказать спасибо за работу. В эту группу входили директор департамента внутренней политики Юлия Хусаинова, начальник экспертного департамента Иван Детченя, советники Чемезова Денис Лякишев и Александр Рыжков, замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев и, возможно, политический вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин. Гайда сказал, что на его памяти Чемезов — лучший руководитель штаба. Потом были аплодисменты на несколько минут», — рассказал собеседник URA.RU. «Да, это вышло чисто стихийно, поскольку Чемезов нас собрал и пел каждому дифирамбы. А когда выдохся, то я сказал, что имею, в отличие от многих присутствующих, опыт участия во всех избирательных кампаниях, начиная с 1994 года. И на моей памяти ни один из замов губернатора, которые вели политический блок, не работал столько, сколько он», — поделился Гайда. Опыт работы Чемезова с избирательными кампаниями он назвал колоссальным и добавил, что тот показал себя как талантливый организатор, знающий и понимающий, умеющий слушать, отстаивать свою позицию. «Нам с ним повезло», — отметил Гайда. Свердловская область на выборах выполнила задания Кремля: явка составила 71% (при KPI в 70%), качество голосования за президента Владимира Путина — 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 году). В администрации президента, по данным URA.RU, результатами региона остались довольны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Политический вице-губернатор Олег Чемезов, который успешно провел президентскую кампанию в Свердловской области, получил особую похвалу — от советника губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды, пожалуй, самого опытного регионального чиновника. Об этом URA.RU рассказал один из участников встречи за закрытыми дверями. «Это было общение по итогам выборов. Чемезов собрал „творческую группу“, чтобы сказать спасибо за работу. В эту группу входили директор департамента внутренней политики Юлия Хусаинова, начальник экспертного департамента Иван Детченя, советники Чемезова Денис Лякишев и Александр Рыжков, замруководителя аппарата главы региона Вадим Дубичев и, возможно, политический вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин. Гайда сказал, что на его памяти Чемезов — лучший руководитель штаба. Потом были аплодисменты на несколько минут», — рассказал собеседник URA.RU. «Да, это вышло чисто стихийно, поскольку Чемезов нас собрал и пел каждому дифирамбы. А когда выдохся, то я сказал, что имею, в отличие от многих присутствующих, опыт участия во всех избирательных кампаниях, начиная с 1994 года. И на моей памяти ни один из замов губернатора, которые вели политический блок, не работал столько, сколько он», — поделился Гайда. Опыт работы Чемезова с избирательными кампаниями он назвал колоссальным и добавил, что тот показал себя как талантливый организатор, знающий и понимающий, умеющий слушать, отстаивать свою позицию. «Нам с ним повезло», — отметил Гайда. Свердловская область на выборах выполнила задания Кремля: явка составила 71% (при KPI в 70%), качество голосования за президента Владимира Путина — 82% (прошлый рекорд был 76,34% в 2004 году). В администрации президента, по данным URA.RU, результатами региона остались довольны.