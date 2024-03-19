Свердловские волонтеры разработали антидроновые накидки для участников СВО

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, армия, военные, снайпер, маскхалат, маскировка, маскировочная одежда
Солдаты оставляют отзывы о разработанных накидках Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Сысерти (Свердловская область) разработали накидки, которые маскируют российских солдат от беспилотников. Первая партия уже поставлена участникам спецоперации, рассказала Лариса Мухлынина, работающая на производстве.

«Местный меценат предложил выпускать антидроновые одеяла-невидимки. Мы закупили специализированную ткань „Оксфорд-600D“. Мало того, что она прочная и водонепроницаемая, так еще и очень долго держит тепло тела. И, как выяснилось, даже способна защитить от осколка», — передает РИА Новости слова Мухлыниной. Примерная себестоимость одного изделия составляет 2,5 тысячи рублей.

По ее словам, накидки из первой поставки уже помогли российским бойцам выбраться из окружения. «Накрылись ими и ночью вышли, оставшись незамеченными для вражеских дронов с тепловизорами», — сказала волонтер, отметив, что подобных отзывов получила уже порядка 20 штук.

В Первоуральске также принимали участие в разработке формы для солдат на СВО. Специалисты создали тактический костюм «Росомаха», который позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений.

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Волонтеры из Сысерти (Свердловская область) разработали накидки, которые маскируют российских солдат от беспилотников. Первая партия уже поставлена участникам спецоперации, рассказала Лариса Мухлынина, работающая на производстве. «Местный меценат предложил выпускать антидроновые одеяла-невидимки. Мы закупили специализированную ткань „Оксфорд-600D“. Мало того, что она прочная и водонепроницаемая, так еще и очень долго держит тепло тела. И, как выяснилось, даже способна защитить от осколка», — передает РИА Новости слова Мухлыниной. Примерная себестоимость одного изделия составляет 2,5 тысячи рублей. По ее словам, накидки из первой поставки уже помогли российским бойцам выбраться из окружения. «Накрылись ими и ночью вышли, оставшись незамеченными для вражеских дронов с тепловизорами», — сказала волонтер, отметив, что подобных отзывов получила уже порядка 20 штук. В Первоуральске также принимали участие в разработке формы для солдат на СВО. Специалисты создали тактический костюм «Росомаха», который позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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