Свердловские волонтеры разработали антидроновые накидки для участников СВО

19 марта 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Солдаты оставляют отзывы о разработанных накидках Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Сысерти (Свердловская область) разработали накидки, которые маскируют российских солдат от беспилотников. Первая партия уже поставлена участникам спецоперации, рассказала Лариса Мухлынина, работающая на производстве. «Местный меценат предложил выпускать антидроновые одеяла-невидимки. Мы закупили специализированную ткань „Оксфорд-600D“. Мало того, что она прочная и водонепроницаемая, так еще и очень долго держит тепло тела. И, как выяснилось, даже способна защитить от осколка», — передает РИА Новости слова Мухлыниной. Примерная себестоимость одного изделия составляет 2,5 тысячи рублей. По ее словам, накидки из первой поставки уже помогли российским бойцам выбраться из окружения. «Накрылись ими и ночью вышли, оставшись незамеченными для вражеских дронов с тепловизорами», — сказала волонтер, отметив, что подобных отзывов получила уже порядка 20 штук. В Первоуральске также принимали участие в разработке формы для солдат на СВО. Специалисты создали тактический костюм «Росомаха», который позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Волонтеры из Сысерти (Свердловская область) разработали накидки, которые маскируют российских солдат от беспилотников. Первая партия уже поставлена участникам спецоперации, рассказала Лариса Мухлынина, работающая на производстве. «Местный меценат предложил выпускать антидроновые одеяла-невидимки. Мы закупили специализированную ткань „Оксфорд-600D“. Мало того, что она прочная и водонепроницаемая, так еще и очень долго держит тепло тела. И, как выяснилось, даже способна защитить от осколка», — передает РИА Новости слова Мухлыниной. Примерная себестоимость одного изделия составляет 2,5 тысячи рублей. По ее словам, накидки из первой поставки уже помогли российским бойцам выбраться из окружения. «Накрылись ими и ночью вышли, оставшись незамеченными для вражеских дронов с тепловизорами», — сказала волонтер, отметив, что подобных отзывов получила уже порядка 20 штук. В Первоуральске также принимали участие в разработке формы для солдат на СВО. Специалисты создали тактический костюм «Росомаха», который позволяет эвакуировать раненого с поля боя без дополнительных приспособлений.