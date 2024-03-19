19 марта 2024

Свердловского полицейского, поставившего студентку на колени, уволили из МВД

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, управление мвд, министерство внутренних дел
Корсака уволили по отрицательным мотивам Фото:

Педагога-полицейского Ивана Корсака, который ставил на колени в угол студентку техникума Каменска-Уральского, уволили из МВД. Об этом URA.RU, по неподтвержденной информации, рассказал осведомленный источник.

«Офицер МВД Корсаков вчера [19 марта] уволен задним числом, приказ от 14 марта 2024 года. Его отстранили от должности по отрицательным мотивам», — сказал собеседник агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в местные силовые ведомства. На момент публикации ответ получить не удалось.

Педагога техникума Ивана Корсака обвинили в том, что он ставил студенток в угол и одну из них грозил отшлепать ремнем. Родители девочки подали заявления, после чего учитель уволился по собственному желанию. По словам студентки, Корсак кроме случая с отжиманием и двух эпизодов, также попавших на видео, были и другие.

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Педагога-полицейского Ивана Корсака, который ставил на колени в угол студентку техникума Каменска-Уральского, уволили из МВД. Об этом URA.RU, по неподтвержденной информации, рассказал осведомленный источник. «Офицер МВД Корсаков вчера [19 марта] уволен задним числом, приказ от 14 марта 2024 года. Его отстранили от должности по отрицательным мотивам», — сказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в местные силовые ведомства. На момент публикации ответ получить не удалось. Педагога техникума Ивана Корсака обвинили в том, что он ставил студенток в угол и одну из них грозил отшлепать ремнем. Родители девочки подали заявления, после чего учитель уволился по собственному желанию. По словам студентки, Корсак кроме случая с отжиманием и двух эпизодов, также попавших на видео, были и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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