Свердловского полицейского, поставившего студентку на колени, уволили из МВД

Педагога-полицейского Ивана Корсака, который ставил на колени в угол студентку техникума Каменска-Уральского, уволили из МВД. Об этом URA.RU, по неподтвержденной информации, рассказал осведомленный источник.
«Офицер МВД Корсаков вчера [19 марта] уволен задним числом, приказ от 14 марта 2024 года. Его отстранили от должности по отрицательным мотивам», — сказал собеседник агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в местные силовые ведомства. На момент публикации ответ получить не удалось.
Педагога техникума Ивана Корсака обвинили в том, что он ставил студенток в угол и одну из них грозил отшлепать ремнем. Родители девочки подали заявления, после чего учитель уволился по собственному желанию. По словам студентки, Корсак кроме случая с отжиманием и двух эпизодов, также попавших на видео, были и другие.
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