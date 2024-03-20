Пермякам предложили забирать документы из МФЦ на Почте России

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Клипарт. Екатеринбург, почта россии
В Перми установлено более 100 почтоматов Фото:

Жители Перми могут забрать готовые документы, которые оформляли в МФЦ, на почтоматах Почты России. Такой сервис доступен по 29 видам государственных услуг.

«Некоторые документы теперь можно забрать в почтоматах Почты России. Таким способом можно получить справку об отсутствии судимости, решение органов опеки по выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и другие документы», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Почты России.

Уточняется, что документы, при получении которых необходимо подтвердить личность получателя, нельзя забрать в почтоматах. К таким услугам относится оформление российского или заграничного паспорта. Всего на территории Перми установлено более 100 почтоматов. Только за 2023 год через них горожане получили около 9 тысяч посылок, отметила директор регионального отделения Почты России Наталия Доронина.

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Жители Перми могут забрать готовые документы, которые оформляли в МФЦ, на почтоматах Почты России. Такой сервис доступен по 29 видам государственных услуг. «Некоторые документы теперь можно забрать в почтоматах Почты России. Таким способом можно получить справку об отсутствии судимости, решение органов опеки по выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и другие документы», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Почты России. Уточняется, что документы, при получении которых необходимо подтвердить личность получателя, нельзя забрать в почтоматах. К таким услугам относится оформление российского или заграничного паспорта. Всего на территории Перми установлено более 100 почтоматов. Только за 2023 год через них горожане получили около 9 тысяч посылок, отметила директор регионального отделения Почты России Наталия Доронина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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