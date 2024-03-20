Пермякам предложили забирать документы из МФЦ на Почте России

20 марта 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

В Перми установлено более 100 почтоматов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Перми могут забрать готовые документы, которые оформляли в МФЦ, на почтоматах Почты России. Такой сервис доступен по 29 видам государственных услуг. «Некоторые документы теперь можно забрать в почтоматах Почты России. Таким способом можно получить справку об отсутствии судимости, решение органов опеки по выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и другие документы», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Почты России. Уточняется, что документы, при получении которых необходимо подтвердить личность получателя, нельзя забрать в почтоматах. К таким услугам относится оформление российского или заграничного паспорта. Всего на территории Перми установлено более 100 почтоматов. Только за 2023 год через них горожане получили около 9 тысяч посылок, отметила директор регионального отделения Почты России Наталия Доронина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми могут забрать готовые документы, которые оформляли в МФЦ, на почтоматах Почты России. Такой сервис доступен по 29 видам государственных услуг. «Некоторые документы теперь можно забрать в почтоматах Почты России. Таким способом можно получить справку об отсутствии судимости, решение органов опеки по выдаче разрешения на совершение сделок с имуществом несовершеннолетних и другие документы», — рассказали URA.RU в пресс-службе пермского отделения Почты России. Уточняется, что документы, при получении которых необходимо подтвердить личность получателя, нельзя забрать в почтоматах. К таким услугам относится оформление российского или заграничного паспорта. Всего на территории Перми установлено более 100 почтоматов. Только за 2023 год через них горожане получили около 9 тысяч посылок, отметила директор регионального отделения Почты России Наталия Доронина.