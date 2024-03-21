21 марта 2024

Военный эксперт рассказал, как будут применять ФАБ-3000

Леонков: РФ сможет штурмовать особо укрепленные районы с помощью ФАБ-3000
© Служба новостей «URA.RU»
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Выполнение гособоронзаказа на предприятиях ОПК. stock, снаряд, боеприпас, бомба, фаб, опк, stock
ФАБ-3000 уже применялись в зоне СВО, заявил Алексей Леонков Фото:
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В России налажено массовое производство фугасной авиабомбы ФАБ-3000, которая может быть использована для штурма укрепленных объектов, таких как «Азовсталь» в Мариуполе, и благодаря новым технологиям может стать высокоточным оружием. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

«ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме „Азовстали“. Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — передает слова Леонкова РИА Новости.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу недавно проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему было доложено о начале массового производства ФАБ-3000 с февраля 2024 года.

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В России налажено массовое производство фугасной авиабомбы ФАБ-3000, которая может быть использована для штурма укрепленных объектов, таких как «Азовсталь» в Мариуполе, и благодаря новым технологиям может стать высокоточным оружием. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков. «ФАБ-3000 применялись в ходе боевых действий в зоне СВО при штурме „Азовстали“. Но они были взяты из запасов, сделанных еще при Советском Союзе, и производство их не возобновлялось. Но специальная военная операция показала, что данный боеприпас необходим при штурмовке особо укрепленных районов», — передает слова Леонкова РИА Новости. Ранее Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу недавно проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Там ему было доложено о начале массового производства ФАБ-3000 с февраля 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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