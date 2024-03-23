23 марта 2024

Челябинский губернатор приспустил флаги в память о погибших в «Крокусе»

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Русский экономический форум с участием Игоря Левитина. Челябинск, текслер алексей
По словам Текслера, в регионе отменены все праздники и развлечения Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Челябинской области над административными зданиями приспустили флаги в день траура по погибшим в «Крокус сити холле». Отменены все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер.

«Челябинская область 24 марта скорбит вместе со всей страной. В регионе над администрациями приспущены флаги и отменены развлекательные и увеселительные мероприятия», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что среди погибших в «Крокус Сити Холле» есть и житель области. Во многих муниципалитетах возникли мемориалы, куда жители несут цветы и свечи.

Текслер также пожелал здоровья раненным. В России 24 марта начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе».

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В Челябинской области над административными зданиями приспустили флаги в день траура по погибшим в «Крокус сити холле». Отменены все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Челябинская область 24 марта скорбит вместе со всей страной. В регионе над администрациями приспущены флаги и отменены развлекательные и увеселительные мероприятия», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что среди погибших в «Крокус Сити Холле» есть и житель области. Во многих муниципалитетах возникли мемориалы, куда жители несут цветы и свечи. Текслер также пожелал здоровья раненным. В России 24 марта начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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