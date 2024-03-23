Челябинский губернатор приспустил флаги в память о погибших в «Крокусе»

В Челябинской области над административными зданиями приспустили флаги в день траура по погибшим в «Крокус сити холле». Отменены все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер.
«Челябинская область 24 марта скорбит вместе со всей страной. В регионе над администрациями приспущены флаги и отменены развлекательные и увеселительные мероприятия», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор отметил, что среди погибших в «Крокус Сити Холле» есть и житель области. Во многих муниципалитетах возникли мемориалы, куда жители несут цветы и свечи.
Текслер также пожелал здоровья раненным. В России 24 марта начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе».
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