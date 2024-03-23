Челябинский губернатор приспустил флаги в память о погибших в «Крокусе»

24 марта 2024 в 09:44 Размер текста - 17 +

По словам Текслера, в регионе отменены все праздники и развлечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Челябинской области над административными зданиями приспустили флаги в день траура по погибшим в «Крокус сити холле». Отменены все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Челябинская область 24 марта скорбит вместе со всей страной. В регионе над администрациями приспущены флаги и отменены развлекательные и увеселительные мероприятия», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что среди погибших в «Крокус Сити Холле» есть и житель области. Во многих муниципалитетах возникли мемориалы, куда жители несут цветы и свечи. Текслер также пожелал здоровья раненным. В России 24 марта начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области над административными зданиями приспустили флаги в день траура по погибшим в «Крокус сити холле». Отменены все развлекательные мероприятия. Об этом сообщил губернатор области Алексей Текслер. «Челябинская область 24 марта скорбит вместе со всей страной. В регионе над администрациями приспущены флаги и отменены развлекательные и увеселительные мероприятия», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что среди погибших в «Крокус Сити Холле» есть и житель области. Во многих муниципалитетах возникли мемориалы, куда жители несут цветы и свечи. Текслер также пожелал здоровья раненным. В России 24 марта начался общенациональный траур по жертвам теракта в «Крокусе».