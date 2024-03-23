В центре Челябинска отключат светофор на оживленном перекрестке

Светофор по улице Блюхера не будет работать весь день
В Челябинске 25 марта отключат светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства.
«Завтра, 25 марта, будет отключен светофор на перекрестке улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. Светофор не будет работать с 8:00 до 18:00.
В Челябинске 4 марта отключали светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Светофор также не работал с 8:00 до 18:00.
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