В центре Челябинска отключат светофор на оживленном перекрестке

24 марта 2024 в 22:44 Размер текста - 17 +

Светофор по улице Блюхера не будет работать весь день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске 25 марта отключат светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 25 марта, будет отключен светофор на перекрестке улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. Светофор не будет работать с 8:00 до 18:00. В Челябинске 4 марта отключали светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Светофор также не работал с 8:00 до 18:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 25 марта отключат светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 25 марта, будет отключен светофор на перекрестке улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. Светофор не будет работать с 8:00 до 18:00. В Челябинске 4 марта отключали светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Светофор также не работал с 8:00 до 18:00.