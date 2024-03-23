23 марта 2024

В центре Челябинска отключат светофор на оживленном перекрестке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неработающий светофор. Курган, светофор, светофор не работает, нерабочий светофор
Светофор по улице Блюхера не будет работать весь день Фото:

В Челябинске 25 марта отключат светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства.

«Завтра, 25 марта, будет отключен светофор на перекрестке улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. Светофор не будет работать с 8:00 до 18:00.

В Челябинске 4 марта отключали светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Светофор также не работал с 8:00 до 18:00.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все, что известно о теракте в "Крокусе" - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске 25 марта отключат светофор на пересечении улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова. Об этом сообщает пресс-служба городского комитета дорожного хозяйства. «Завтра, 25 марта, будет отключен светофор на перекрестке улиц Блюхера — Воровского — Салтыкова», — сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска в своем telegram-канале. Светофор не будет работать с 8:00 до 18:00. В Челябинске 4 марта отключали светофор на Комсомольском проспекте в районе остановки «Поликлиника». Светофор также не работал с 8:00 до 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...