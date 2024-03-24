Пермский рыбак рассказал, где и на что поймал 14 кг окуней. Фото

Пермяк похвастался уловом окуней весом в 14 кг

25 марта 2024 в 12:44 Размер текста - 17 +

Пермяк доволен тем, как прошла рыбалка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рыбак из Пермского края Илья Бондюгов похвастался уловом, который выловил в районе города Чермоз (Пермский край). Мужчина достал из воды 14 килограммов окуней. Результатом рыбалки он поделился в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня посетил Чермоз, рыбка проявляла себя в течении всего дня. Я ловил „на железо“, остальные на мотыля. Взвесил улов и получилось 14,5 кг», — поделился радостью рыбак. Пермяк отметил, что единственное, что мешало рыбалке — это ветер. В остальном он отлично провел день. Пользователи соцсети оценили улов, но посетовали что большинство рыбы слишком маленького размера. Улов пермского рыбака Илья Бондюгов в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рыбак из Пермского края Илья Бондюгов похвастался уловом, который выловил в районе города Чермоз (Пермский край). Мужчина достал из воды 14 килограммов окуней. Результатом рыбалки он поделился в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня посетил Чермоз, рыбка проявляла себя в течении всего дня. Я ловил „на железо“, остальные на мотыля. Взвесил улов и получилось 14,5 кг», — поделился радостью рыбак. Пермяк отметил, что единственное, что мешало рыбалке — это ветер. В остальном он отлично провел день. Пользователи соцсети оценили улов, но посетовали что большинство рыбы слишком маленького размера.