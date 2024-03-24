24 марта 2024
23 марта 2024

Пермский рыбак рассказал, где и на что поймал 14 кг окуней. Фото

Пермяк похвастался уловом окуней весом в 14 кг
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Пермяк доволен тем, как прошла рыбалка Фото:

Рыбак из Пермского края Илья Бондюгов похвастался уловом, который выловил в районе города Чермоз (Пермский край). Мужчина достал из воды 14 килограммов окуней. Результатом рыбалки он поделился в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня посетил Чермоз, рыбка проявляла себя в течении всего дня. Я ловил „на железо“, остальные на мотыля. Взвесил улов и получилось 14,5 кг», — поделился радостью рыбак.

Пермяк отметил, что единственное, что мешало рыбалке — это ветер. В остальном он отлично провел день. Пользователи соцсети оценили улов, но посетовали что большинство рыбы слишком маленького размера.

Улов пермского рыбака
Улов пермского рыбака
Фото:

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Рыбак из Пермского края Илья Бондюгов похвастался уловом, который выловил в районе города Чермоз (Пермский край). Мужчина достал из воды 14 килограммов окуней. Результатом рыбалки он поделился в сообществе «Банда РПК Рыбалка в Пермском крае» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня посетил Чермоз, рыбка проявляла себя в течении всего дня. Я ловил „на железо“, остальные на мотыля. Взвесил улов и получилось 14,5 кг», — поделился радостью рыбак. Пермяк отметил, что единственное, что мешало рыбалке — это ветер. В остальном он отлично провел день. Пользователи соцсети оценили улов, но посетовали что большинство рыбы слишком маленького размера.
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