25 марта 2024

Челябинцы потребовали убрать свалку в лесу после демонтажа лифта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на несанкционированной свалке на Уралмаше. Екатеринбург, бульдозер, лес, строительная техника, бульдозер на свалке, рекультивация свалки
Свалку мусора жители обнаружили в лесу Фото:

Жители Челябинской области потребовали убрать свалку строительного мусора после демонтажа лифта, которую обнаружили в лесу возле миасских поселков. Об этом рассказала URA.RU Анастасия А.

«Прошу вас посодействовать ликвидации незаконной свалки строительного мусора и животных, которая находится между селами Черновское и Кундравы. На двери лифта написано, что он был демонтирован по улице Академика Павлова, 33. Под расстаявшим снегом начали показываться трупы животных — барана и кошки», — сообщила URA.RU местная жительница.

На фото можно увидеть свалку мусора в мешках и дверь лифта, которые лежат на лесной поляне. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Миасса и Центра коммунального сервиса, который является оператором по вывозу отходов в регионе. К моменту подготовки новости ответы на них не поступали.

В мешках явно выбросили строительный мусор
В мешках явно выбросили строительный мусор
На лифте указаны все данные
На лифте указаны все данные

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Жители Челябинской области потребовали убрать свалку строительного мусора после демонтажа лифта, которую обнаружили в лесу возле миасских поселков. Об этом рассказала URA.RU Анастасия А. «Прошу вас посодействовать ликвидации незаконной свалки строительного мусора и животных, которая находится между селами Черновское и Кундравы. На двери лифта написано, что он был демонтирован по улице Академика Павлова, 33. Под расстаявшим снегом начали показываться трупы животных — барана и кошки», — сообщила URA.RU местная жительница. На фото можно увидеть свалку мусора в мешках и дверь лифта, которые лежат на лесной поляне. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Миасса и Центра коммунального сервиса, который является оператором по вывозу отходов в регионе. К моменту подготовки новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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