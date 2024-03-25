Жители Челябинской области потребовали убрать свалку строительного мусора после демонтажа лифта, которую обнаружили в лесу возле миасских поселков. Об этом рассказала URA.RU Анастасия А.
«Прошу вас посодействовать ликвидации незаконной свалки строительного мусора и животных, которая находится между селами Черновское и Кундравы. На двери лифта написано, что он был демонтирован по улице Академика Павлова, 33. Под расстаявшим снегом начали показываться трупы животных — барана и кошки», — сообщила URA.RU местная жительница.
На фото можно увидеть свалку мусора в мешках и дверь лифта, которые лежат на лесной поляне. URA.RU направило запрос в пресс-службы администрации Миасса и Центра коммунального сервиса, который является оператором по вывозу отходов в регионе. К моменту подготовки новости ответы на них не поступали.
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